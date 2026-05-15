Obras Sanitarias (OSSE) celebró hoy el Día del Trabajador Sanitarista con un acto en la Plaza 15 de Mayo de su sede central, donde se reconoció la trayectoria de más de cuarenta agentes con 25 y 30 años de servicio y a trabajadores que iniciaron su jubilación, en un encuentro encabezado por autoridades del organismo. Además, se informó que el próximo lunes 18 las oficinas comerciales permanecerán cerradas por el traslado del día no laborable para el personal.

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La ceremonia contó con la participación del presidente Tomás Amato, la vicepresidente Cristina Coria y el director Daniel Díaz, junto a representantes institucionales, gremiales y familiares de los homenajeados, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento al compromiso cotidiano.

Durante el acto, se destacó el rol esencial del servicio sanitario. Daniel Díaz señaló: “Lo primero que hace uno cuando se despierta es ir al baño, cepillarse los dientes y bañarse, todas cosas en las que está presente OSSE. Estoy orgulloso de representar a los trabajadores. Hay un recurso humano tremendo que configura un estado responsable”.

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Por su parte, Tomás Amato remarcó que “nos reconforta que la fecha coincida con el Día de la Familia. Es que detrás de cada servicio están los trabajadores y sus familias. No tengo más que palabras de agradecimiento. OSSE lleva a los hogares calidad de vida, dignidad y salud, las 24 horas, a lo largo de todo el año”.

La fecha conmemora el inicio de la construcción de la Planta Potabilizadora de Recoleta en 1874, una obra clave impulsada tras la epidemia de fiebre amarilla para garantizar la salud pública.

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En el marco del homenaje, fueron distinguidos agentes con 25 y 30 años de servicio, así como trabajadores que comenzaron su etapa jubilatoria, en reconocimiento a su dedicación dentro del organismo.

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Sobre la actividad del lunes, indicaron que la atención se mantendrá de manera virtual y mediante guardias operativas, garantizando los servicios de agua, cloaca y mantenimiento pluvial, además de canales de contacto para consultas y reclamos.