Cada 13 de abril se recuerda a Mariano Mores, uno de los grandes referentes del tango, a una década de su fallecimiento. El músico murió en 2016 a los 98 años, a causa de una insuficiencia respiratoria, tras una vida dedicada a transformar y expandir los límites del género.

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Músico, director de orquesta y autor de obras fundamentales como Uno, Cafetín de Buenos Aires, Adiós Pampa mía y Taquito militar. Mores logró darle al tango una dimensión más amplia, con arreglos orquestales y una impronta escénica que lo acercó a públicos masivos.

A lo largo de su carrera, Mar del Plata fue uno de los escenarios donde consolidó ese vínculo con la gente. Durante las temporadas de verano, sus presentaciones en la ciudad convocaban multitudes y se convertían en verdaderos acontecimientos culturales.

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En teatros emblemáticos, su figura se volvió parte de la identidad artística local, aportando a una tradición que posicionó a Mar del Plata como un punto clave del espectáculo en Argentina. Su presencia no solo enriqueció la cartelera, sino que también ayudó a mantener vigente el tango frente a nuevas generaciones.

Además de su vínculo artístico con la ciudad, el músico dejó una huella concreta en Mar del Plata al donar una de sus casas de verano, ubicada en la calle Leandro N. Alem 2469, esquina Gascón en el tradicional barrio Los Troncos. La propiedad fue cedida con el objetivo de preservar su legado y fomentar la cultura, convirtiéndose en un espacio ligado a la memoria del músico y su historia. Este gesto reforzó aún más su conexión con la ciudad, trascendiendo los escenarios para convertirse también en parte de su patrimonio cultural.

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