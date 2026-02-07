El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) presentó los primeros resultados de la implementación del programa Bacheo Express, por medio del cual en las primeras dos semanas de ejecución se repararon 852 baches en más de 280 cuadras y se utilizaron más de 150 toneladas de material.

Ads

El programa cuenta con cinco unidades de trabajo que operan con material asfáltico en frío en distintos puntos de la ciudad. El equipo de inspección de Vialidad realiza el relevamiento y control, lo que permite conocer su impacto en tiempo real y verificar la correcta finalización de las tareas.

Desde el organismo explicaron que factores como el clima, el estado del suelo y la profundidad de los baches pueden generar dificultades que obliguen a realizar una segunda intervención en algunos casos.

Ads

Puede interesarte

Según detallaron, este sistema permite abordar de manera ágil baches de menor tamaño que, si bien no son estructurales, generan complicaciones en la circulación diaria y afectan la seguridad vial.

La modalidad de trabajo se basa en el “peinado” de las calles para ampliar progresivamente el campo de cobertura. En ese marco, esta semana se realizaron tareas en los sectores comprendidos por Primera Junta, Laprida, Güemes y San Juan; Alvear, Tucumán, Colón y Rodríguez Peña; Juan B. Justo desde Independencia hasta De los Trabajadores; y las calles Salta, Jujuy y España desde Rodríguez Peña hasta Colón.

Ads

En paralelo, continúan las obras tradicionales de bacheo de hormigón, la construcción de cordón cuneta y el mantenimiento de calles de granza en distintos barrios del distrito.

Puede interesarte

Por último, desde el EMVIAL señalaron que las zonas de intervención se irán ampliando de manera progresiva a medida que avancen los trabajos, con el objetivo de alcanzar a más sectores de la ciudad y dar respuesta a las necesidades cotidianas de los vecinos.