El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica obtuvo una resolución favorable del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que respalda su reclamo ante los mayoristas que se niegan a cumplir con el acuerdo salarial firmado a nivel nacional.

“La resolución 351/2025, nos da la razón en el reclamo que venimos haciendo: que se cumpla el acuerdo paritario. Lo que pedimos es muy simple: que se pague lo que se firmó”, sostuvo el secretario general del gremio, Guillermo Bianchi, en declaraciones a El Marplatense.

El conflicto involucra a grandes cadenas mayoristas como Maxiconsumo, Yaguar, Vital, Carrefour, Diarco, Macro, entre otros. Según Bianchi, estas empresas no han cumplido con el pago anticipado del incremento salarial, a pesar de que el acuerdo suscripto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias incluye cláusulas de aplicación obligatoria, incluso antes de la homologación.

“Primero apelamos a la buena fe, nos reunimos con las empresas, hicimos asambleas informativas con los trabajadores y finalmente acudimos al Ministerio de Trabajo. Ahora, con un dictamen favorable en la mano, exigimos que las empresas se presenten y paguen lo adeudado de forma inmediata”, expresó el dirigente.



El sindicato ya inició los trámites para que el Ministerio de Trabajo notifique formalmente a las empresas, que deberán presentarse ante la autoridad laboral. Se espera que las notificaciones se concreten en los próximos días, según los plazos legales vigentes.

Consultado sobre las posibles negativas de las empresas a pagar, Bianchi fue enfático: “Las compañías ya firmaron este acuerdo. No tienen margen para desconocerlo. En caso de que no acaten lo resuelto, vamos a pedir inspecciones en cada firma, y que nos entreguen los recibos de sueldo para verificar si figura el aumento. De no ser así, solicitaremos sanciones y multas”.

Además, el gremio evalúa implementar medidas de acción directa, que serán definidas en asambleas con los trabajadores del sector mayorista. “Fuimos paso a paso. Primero la negociación, luego el reclamo formal. Ahora esperamos la respuesta de las empresas. Si persisten en el incumplimiento, tomaremos las medidas necesarias”, advirtió Bianchi.

Apoyo de la base y unidad sindical

El cuerpo de delegados del sindicato acompaña el proceso y ya está informando a los trabajadores sobre el dictamen favorable. “Los trabajadores nos dieron su apoyo desde el inicio. Hoy tenemos la legitimidad legal y el respaldo de las bases para avanzar con firmeza. Esperamos que las empresas actúen con responsabilidad y eviten un conflicto innecesario”, concluyó el dirigente.