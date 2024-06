Finalizada la primera rueda del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” llega el momento de iniciar este sábado la segunda parte de la temporada donde se empiezan a poner en juego los puntos más importantes en la lucha para conocer al campeón de la temporada.

En esta primera fecha que se jugará el sábado se destaca la reedición de la final 2023 entre Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte, pero también hay que empezar a mirar lo que realizan los grandes protagonistas de las zonas iniciales del certamen.

Alvarado, de gran trabajo durante el primer tramo, tendrá que recibir a Argentinos del Sud, mientras que Once Unidos será local de Talleres.

La Reválida también tendrá un recorrido interesante por realizar teniendo en cuenta que ponen en juego plazas para volver a pelear por el campeonato al momento de ingresar a los playoffs. El cronograma completo es el siguiente:

PROGRAMACIÓN - PRIMERA FECHA - SEGUNDA FASE - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL" SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2024

Zona Campeonato

Cancha: Círculo - Círculo vs San José

Sexta (12hs): Sampietro

Quinta (13:30hs): Gómez

Primera (15:15hs): Millas, Gómez y Sampietro

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Rua

Quinta (13:30hs): Foschi

Primera (15:15hs): Rojas, Foschi y Rua

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Talleres

Sexta (12hs): Ferreyra

Quinta (13:30hs): Patetta

Primera (15:15hs): Mella, Patetta y Ferreyra

Cancha: Quilmes - Quilmes vs Peñarol

Sexta (12hs): Tamburini

Quinta (13:30hs): López

Primera (15:15hs): Debrina, López y Tamburini

Cancha: Banfield - Banfield vs Nación

Sexta (12hs): Chabert

Quinta (13:30hs): Scuffi

Primera (15:15hs): Nuesch, Scuffi y Chabert

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Deportivo Norte

Sexta (12hs): Zagaglia

Quinta (13:30hs): Ghiglione

Primera (15:15hs): Miranda, Ghiglione y Zagaglia

Cancha: River - River vs Kimberley

Sexta (12hs): Montero

Quinta (13:30hs): Arrendazzi

Primera (15:15hs): Mayer, Arrendazzi y Montero

Zona Reválida

Cancha: Dvo. Norte - El Cañón vs San Isidro

Sexta (12hs): Bravo

Quinta (13:30hs): Luxen

Primera (15:15hs): Cajal, Luxen y Bravo

Cancha: Gral. Urquiza - Gral. Urquiza vs Racing

Sexta (12hs): Spognardi

Quinta (13:30hs): Costanzo

Primera (15:15hs): Contreras, Costanzo y Spognardi

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Baquero

Primera (15:15hs): Funes, Baquero y Gallo

Cancha: Independiente - Independiente vs Cadetes

Sexta (12hs): Melga

Quinta (13:30hs): García

Primera (15:15hs): Abboud, García y Melga

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Correa

Quinta (13:30hs): Romero

Primera (15:15hs): Llona, Romero y Correa

Cancha: Boca - Boca vs Libertad

Sexta (12hs): Espinillo

Quinta (13:30hs): Chávez

Primera (15:15hs): Mustafá, Chávez y Espinillo