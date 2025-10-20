Kimberley igualó 1 a 1 frente a Olimpo de Bahía Blanca en el partido de ida de los octavos de final del Torneo Federal A, disputado en el estadio “José Alberto Valle” y con arbitraje del tandilense Lucas Novelli.

Ads

El equipo marplatense venía de dejar en el camino a Cipolletti, tras imponerse por la mínima de local y empatar sin goles en la “Visera de Cemento” rionegrina, lo que le permitió meterse entre los 16 mejores del certamen.

El Dragón golpeó de entrada: a los dos minutos de juego, tras un gran centro de Verón, Vázquez aprovechó y de cabeza abrió el marcador para los dirigidos por Mariano Mignini. Con un arranque sólido y varias llegadas claras, Kimberley dominó el trámite del primer tiempo y se fue al descanso en ventaja.

Ads

El desahogo del Vázquez tras el testazo que venció al arquero Lungarzo en el inicio del cotejo.

En el complemento, la visita ajustó las líneas y empezó a manejar mejor la pelota. Con mayor profundidad, el conjunto bahiense, consiguió la igualdad sobre el desenlace, a los 86 minutos, tras un tiro de esquina bien ejecutado y la jerarquía aérea de Murialdo, que ingresó en el epílogo.

El 1-1 final deja la serie abierta, que se definirá el domingo 2 de noviembre en el estadio Roberto Carminatti. Se recuerda que no habrá fecha el domingo 26 debido a las elecciones nacionales, al mismo tiempo que el Aurinegro cuenta con ventaja deportiva en caso de empate global.

Ads

Puede interesarte

FORMACIONES

Kimberley

Titulares: 1- Aguayo, 2-Rojas, 3-Sosa, 4-Loscalso, 5-Zárate, 6- Vázquez, 7- Ulúa, 8- Verón, 9- Castillo, 10- Miori y 11- Cérica.



Suplentes: 12- Reyes, 13- Fritzler, 14- Suárez, 15- Calderón, 16- Salazar, 17- Chávez, 18- L. Nivollet y 19- González.

DT: Mariano Miginini.

Ads

Olimpo de Bahía Blanca

Titulares: 1- Lungarzo, 2- Vivas, 3- Ferreira, 4- Di buo, 5- Fernández, 6- Moiranghi, 7- Espejo, 8-Gallegos, 9- Amarilla, 10- Ramírez y 11- Coacci.

Suplentes: 12-Ibáñez, 13- Onetto, 14- Pérez, 15- Villagra, 16- Ojeda, 17- Groba, 18- Curruhinca, 19- Prost y 20- Murialdo.

DT: Mauricio Giganti.