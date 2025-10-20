Empate entre Kimberley y Olimpo por los octavos de final del Federal A
El Dragón y el Aurinegro no se sacaron diferencias en el partido de ida por la tercera etapa de la Reválida del Federal A. Los marplatenses buscarán un triunfo en Bahía Blanca para seguir soñando con el ascenso a la Primera Nacional.
Kimberley igualó 1 a 1 frente a Olimpo de Bahía Blanca en el partido de ida de los octavos de final del Torneo Federal A, disputado en el estadio “José Alberto Valle” y con arbitraje del tandilense Lucas Novelli.
El equipo marplatense venía de dejar en el camino a Cipolletti, tras imponerse por la mínima de local y empatar sin goles en la “Visera de Cemento” rionegrina, lo que le permitió meterse entre los 16 mejores del certamen.
El Dragón golpeó de entrada: a los dos minutos de juego, tras un gran centro de Verón, Vázquez aprovechó y de cabeza abrió el marcador para los dirigidos por Mariano Mignini. Con un arranque sólido y varias llegadas claras, Kimberley dominó el trámite del primer tiempo y se fue al descanso en ventaja.
En el complemento, la visita ajustó las líneas y empezó a manejar mejor la pelota. Con mayor profundidad, el conjunto bahiense, consiguió la igualdad sobre el desenlace, a los 86 minutos, tras un tiro de esquina bien ejecutado y la jerarquía aérea de Murialdo, que ingresó en el epílogo.
El 1-1 final deja la serie abierta, que se definirá el domingo 2 de noviembre en el estadio Roberto Carminatti. Se recuerda que no habrá fecha el domingo 26 debido a las elecciones nacionales, al mismo tiempo que el Aurinegro cuenta con ventaja deportiva en caso de empate global.
FORMACIONES
Kimberley
Titulares: 1- Aguayo, 2-Rojas, 3-Sosa, 4-Loscalso, 5-Zárate, 6- Vázquez, 7- Ulúa, 8- Verón, 9- Castillo, 10- Miori y 11- Cérica.
Suplentes: 12- Reyes, 13- Fritzler, 14- Suárez, 15- Calderón, 16- Salazar, 17- Chávez, 18- L. Nivollet y 19- González.
DT: Mariano Miginini.
Olimpo de Bahía Blanca
Titulares: 1- Lungarzo, 2- Vivas, 3- Ferreira, 4- Di buo, 5- Fernández, 6- Moiranghi, 7- Espejo, 8-Gallegos, 9- Amarilla, 10- Ramírez y 11- Coacci.
Suplentes: 12-Ibáñez, 13- Onetto, 14- Pérez, 15- Villagra, 16- Ojeda, 17- Groba, 18- Curruhinca, 19- Prost y 20- Murialdo.
DT: Mauricio Giganti.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión