Emiliano Bogado, ex futbolista de Alvarado, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde explicó los motivos de su rescisión de contrato de común acuerdo con el club.

El extremo disputó cuatro encuentros en esta primera etapa del año con la camiseta del “Torito” y tres de ellos fueron las fechas iniciales. “Comencé entrando los primeros cinco partidos y luego me rompí el ligamento del tobillo, volví pero el Buli no me empezó a citar. A principio de año no quise renovar porque a fin de año quería irme libre. Hablé con el téncico y los dirigentes y pude salir libre. Estoy en una etapa donde necesito sumar partidos y minutos”, declaró Bogado.



Además, recordó cómo fue la lesión que lo marginó por algunos encuentros y dijo: “Uno no quiere lesionarse pero pasa. Hoy estoy diez puntos y espero ver donde puedo. Fue una fecha antes del partido ante Aldosivi, hicimos futbol contra la local y en un despeje me pegaron. Quise seguir entrenando, no se llegó a romper ningún ligamento pero tenía tres comprometidos. Zafé de la cirugía pero me quise apurar porque estaban lesionados Guille (por Sánchez) y Tomy (por Rambert) y me hice peor”.

El futbolista también comentó cómo se vive el dia a día en lo psicológico dentro de un equipo competitivo y concluyo: “En un plantel hay 30 y juegan 11, más de la mitad no juega. Hay muchos que están en esa situación, creo que lo mejor es estar bien de la cabeza porque te toca jugar o no jugar, a un técnico le gusta más y a otro menos, la preocupación más grande de todos es la cabeza. En 15 minutos capaz que la tocas 2 veces y tenes que hacer la diferencia, a veces entrás bien y despues no te citan y después te preguntas porque”.