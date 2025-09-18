Tras un largo silencio discográfico, el cantante y compositor Emanuel Ortega vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto musical titulado "Bálsamo", y Mar del Plata será una de las ciudades elegidas para su presentación, esta vez en el espacio Vorterix.

Este nuevo trabajo marca un giro artístico en la carrera de Ortega. Con canciones escritas, producidas y arregladas por él mismo, el músico explora un sonido distinto al que lo caracterizaba. "Bálsamo" se adentra en el indie folk/rock, con texturas orgánicas, guitarras predominantes y ritmos envolventes.

Emanuel Ortega, quien estuvo alejado del centro de la escena, afirmó que este tiempo fue de introspección y búsqueda creativa. "Bálsamo se convirtió en mi cable a tierra. Un canal honesto para expresar lo que fue cambiando con el tiempo. Necesitaba reencontrarme con la música desde otro lugar, más sincero, más humano”, expresó el cantante.

Las entradas para el concierto en Mar del Plata ya están a la venta y se pueden adquirir a través del sistema Articket. Este show se suma a la presentación oficial que el artista tuvo en Buenos Aires el 11 de septiembre en el Café Berlín, marcando el inicio de esta nueva etapa en su carrera.

