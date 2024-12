Con la decisión de eliminar definitivamente el Impuesto PAIS, el próximo 24 de diciembre, aquellos servicios que se contraten en el extranjero, como por ejemplo las plataformas de música o películas, tendrán un costo en pesos más económico, según comentó el contador y especialista en Derecho Tributario, Marcelo Corbalán: “Con el precio del dólar oficial hoy serán unos $600 menos por cada dólar”.

El Impuesto PAÍS fue creado en 2019 por el Gobierno de Alberto Fernández y tenía como destino específico el 70%, que iba para financiar el ANSES y PAMI, y un 30% que iba a fondos fiduciarios. No se coparticipaba. Para Corbalán es “una cosa rarísima en nuestro país, porque un impuesto que llega en emergencia se queda. Este se va”.

Según explicó el especialista en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, al impuesto “lo habían puesto por cinco años y se termina ahora. A partir de enero, todos los incrementos que tenías sobre lo que era adquisición en dólares, compra de servicio en el exterior, pago de tarjetas, lo vas a pagar al dólar oficial”.

Puede interesarte

Con la eliminación del Impuesto PAIS también se elimina el pago a cuenta. Corbalán detalló que “el Impuesto PAIS arrancó con un 30%, después para varias cosas se fueron bajando, depende lo que fuera. Y sobre eso se calculaba un pago adicional que se podía usar para ganancias o para bienes personales. Entonces el problema es que si sos sujeto de ganancias y te sobraba tenías que ver si te lo podía devolver tu empleador, pero si eras autónomo te quedaba ese saldo a favor para usar contra otros impuestos. Si te quedaba a favor bienes personales lo mismo”.

En ese sentido, el especialista detalló que “en el único caso donde se devolvía rápido era si eras monotributista. Hacías el pedido y te devolvían el dinero de ese pago a cuenta, no del Impuesto PAIS. Entiende ARCA que al quedar afuera el Impuesto PAIS hay que derogar los pagos a cuenta”.

Como ejemplo de lo que sucederá luego de la eliminación de este tributo, Corbalán destacó que a partir de ese momento la cantidad en pesos que salgan algunos servicios “tendría que disminuir”, a la vez que destacó: “Al valor del dólar tarjeta y el dólar oficial de hoy, sería una reducción de $600 por dólar”.

Puede interesarte

BLANQUEO

Por otro lado, el Gobierno anunció prórrogas en el blanqueo, aunque la misma no está dirigida a que se puedan seguir sumando dólares en el proceso. Como explicó Corbalán, “no es que si tengo dólares sin blanquear lo voy a poder hacer. Eso se terminó”.

Al respecto, se recordó que quien se sumó al blanque “tenía hasta una fecha para abrir la cuenta CERA y depositar la plata. Hasta la fecha que se terminara, que primero fue hasta el 30 de septiembre, después se corrió unos días hasta noviembre. Tenías que abrir la cuenta y depositar los dólares, y manifestar que vas a blanquear. El trámite después se completa con una declaración jurada”.

Sin embargo, en ese plan, indicó que “mucha gente abrió la cuenta, depositó los dólares y no manifestó. Por lo tanto cuando ibas a presentar la declaración jurada no te permitían. Como eso realmente no tiene un perjuicio para el Estado porque ya blanqueaste y te olvidaste de avisarle, te permite hacer el manifiesto hasta este 6 de diciembre”.