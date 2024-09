El futbolista de Aldosivi, Elías Torres, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de volver a la titularidad y marcar dos goles en la victoria de Aldosivi por 3-0 sobre Deportivo Morón.

Los tres puntos conseguidos en casa supusieron para el “Tiburón” el poder cortar la racha de 6 encuentros sin ganar por lo cual fue clave según el delantero que comentó: “Creo que fue una victoria importante, encontramos el gol rápido. En el segundo tiempo pudimos nuevamente encontrar el gol rápido con mis tantos. Ahí terminó el partido y pudimos terminar muy tranquilos”.

Además, lo positivo fue que el resto de los conjuntos de la Zona B jugaron para Aldosivi, ya que los de arriba no sumaron y eso achicó la diferencia. “Era importante ganar, el objetivo sigue siendo el mismo en la recta final del campeonato. Tuvimos una racha positiva y por eso queríamos volver a sumar cuanto antes”, explicó Torres.

A falta de seis encuentros para el final, los dirigidos por Andrés Yllana quedaron a dos unidades del puntero Nueva Chicago. Sobre esto, el futbolista relató: “Nosotros lo tomamos con calma, sabemos lo que nos jugamos dentro de la cancha, somos conscientes de la campaña que estamos haciendo. Es lógico que la gente se impaciente un poco, hay que estar preparados. Estos últimos seis partidos, son todas finales, todos se están jugando algo, no hay muchos puntos de diferencia y todo cambia constantemente. La unión del grupo es su gran fortaleza”.

Finalmente, se refirió al rendimiento personal y se mostró contento por volver q integrar el once inicial. “Había comenzado bien el año, bajé el nivel y el técnico lo vio. Ahora me volvió a dar la confianza no podía desaprovechar la oprotunidad y se dio. Tenes que trabajar día a día, estar bien de la cabeza porque la oportunidad llega. Hay que tener mucha mentalidad y estar preparado, lo he trabajado anteriormente”, cerró.