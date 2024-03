Elías Torres, cordobés de nacimiento, pero que hace un lustro llamó la atención de Aldosivi para sumarlo a su estructura de jugadores juveniles; fue el autor del gol de la victoria para el "Tiburón" ante CADU disfrutando de un momento muy especial para él.

Es que esta temporada cuenta con la confianza plena del entrenador Andrés Yllana y se ha ganado sus minutos como titular. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el delantero señaló que "es una victoria importante, trabajamos en la semana para eso. Comenzar el campeonato de esta manera es lo más lindo. Volver a marcar siempre es importante para uno".

Si hay una frase remañida en el fútbol, pero totalmente cierta, es que el delantero vive del gol y para él, marcar el tanto de la victoria es muy importante en esta nueva etapa: "Desde que llegó el cuerpo técnico está confiando en mí, esperé este momento y ahora lo trataré de aprovechar. Hace 5 años que estoy en el club y recién ahora se empieza a dar todo. Te dan herramientas para progresar, si estas enfocado lo podés aprovechar. Sale de cada uno, si estas enfocado en querer ser jugador de fútbol, te lo propones y te esforzas", remarcó sobre su experiencia personal.

Atrás quedaron aquellos momentos iniciales de desarraigo cuando jugaba en Atalaya de la liga cordobesa y su representante le consiguió la oportunidad de probarse una semana en Aldosivi: "Esa oportunidad salió de la nada, surgió de sorpresa y apenas me llegó la noticia ni lo dudé. Me fui a los 15 años, para la familia y para mí fue muy difícil".

Transitar los primeros pasos de una futura carrera profesional requieren de mucho coraje porque además, nadie asegura el éxito: "es muy complejo y complicado el camino, creo que una vez que estás en el ambiente del fútbol vas aprendiendo muchas cosas y de a poco te vas a acostumbrando".

Esta temporada empezó como centro delantero titular, lo que tanto había soñado, pero sufrió una lesión que lo obligó a salir de la cancha ante Atlético Rafaela. Parecía otro golpe para asimilar: "me quería morir porque me doblé solo el tobillo, terminó siendo más leve de lo que parecía y traté de recuperarme rápido", dijo. Dos semanas después volvió a la cancha en el once inicial y marcó el gol del triunfo.

Hoy el equipo marplatense tiene un plantel para comenzar a ilusionarse porque los resultados se están dando y el rendimiento acompaña: "la verdad que se armó un grupo muy lindo y con mucho compañerismo, nos veo a todos muy metidos y comprometidos, si bien llegaron algunos sobre el final; se incluyeron bien en el grupo. Trabajamos de la mejor manera y se nota los domingos. Tenemos extremos que vuelan y mediocampistas también. Generamos varias situaciones y tenemos que estar atentos para aprovecharlas porque como delantero sé que voy a tener alguna", concluyó.