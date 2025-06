El delantero marplatense Elías Medina fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Nueva Concepción, equipo que milita en la Primera División del fútbol de Guatemala. Con esta incorporación, Medina seguirá su camino en el exterior tras un año y medio en CD Iztapa, donde dejó su huella como parte del plantel que compitió en la máxima categoría del país centroamericano.

En diálogo con Marca Deportiva, el goleador de la Liga Marplatense en la temporada 2022, expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo en su carrera: “La verdad que estoy muy contento. Es un gran paso para mí, espero que se dé como uno lo piensa. Estoy muy ilusionado con que me vaya bien, poder hacer goles y ayudar con lo que me toque hacer para llegar a lo más alto”.

Además, habló sobre su salida de CD Iztapa y su decisión de continuar en el fútbol guatemalteco, explicó: “Estoy muy agradecido a Iztapa, me abrieron la puerta para poder jugar en el país. Si bien no llegamos a los objetivos que estaban planeados, cuando es así a veces lo mejor es tomar caminos separados. Ahora apareció la nueva y uno siempre termina eligiendo el lugar donde te demuestran interés y te sentís querido”.

A pesar de su presente internacional, Medina no pierde de vista sus raíces futbolísticas. Al hablar de su formación en Mar del Plata y del presente de la liga local, comentó: “Yo creo que me ayudó mucho, es de lo más competitivo, en ciertas jugadas me hace sacar ventaja para resolver rápido. Sí, sigo bastante el fútbol local. Atlético y Norte siempre son candidatos, este finde uno va a quedar en el camino. Pero veo muy bien a San Isidro, Banfield, River y Argentinos del Sud. Juegan muy bien y están para competirle a los dos que te había dicho primero”.