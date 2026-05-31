Colombia celebra este domingo una elección presidencial marcada por el debate sobre el futuro de las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro y los desafíos pendientes en materia de seguridad. El mandatario, primer dirigente progresista en llegar a la presidencia del país, concluye su gestión con niveles de aprobación superiores al 50%, según distintas encuestas.

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El oficialismo destaca indicadores económicos favorables, entre ellos una inflación anual del 5,68% a abril, una apreciación del peso colombiano frente al dólar y una reducción del peso de la deuda externa sobre el total de la deuda pública. A esto se suman aumentos sostenidos del salario mínimo y una tasa de desempleo inferior al 9%.

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La carrera presidencial aparece dividida en cuatro grandes espacios políticos.

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El senador Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico y continuador del proyecto de Petro, encabeza los sondeos con una intención de voto que oscila entre el 36% y el 44%. Su propuesta se centra en profundizar las reformas sociales impulsadas durante la actual gestión.

Entre sus principales competidores se encuentran el abogado Abelardo de la Espriella, que busca captar el voto conservador con un discurso centrado en el orden y la seguridad, y la senadora Paloma Valencia, representante del uribismo, quien promueve una agenda de reactivación económica y cuestiona la política de "Paz Total" del Gobierno.

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Por su parte, el espacio de centro aparece fragmentado entre figuras como Sergio Fajardo y Claudia López, quienes enfrentan dificultades para consolidar una alternativa competitiva de cara a una eventual segunda vuelta.

Los analistas prevén un balotaje para definir al próximo presidente.

Ninguno de los candidatos parece estar en condiciones de superar el 50% de los votos en primera vuelta, por lo que todo indica que la elección se resolverá el 21 de junio. Los posibles escenarios incluyen enfrentamientos entre Cepeda y De la Espriella o entre Cepeda y Valencia, configurando distintos esquemas de alianzas para la etapa decisiva.

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Más allá de las diferencias ideológicas, la campaña está atravesada por una preocupación común: la persistencia de grupos armados y organizaciones criminales que continúan operando en distintas regiones del país. El desafío para el próximo gobierno será sostener los avances sociales sin resignar la seguridad y la estabilidad institucional.

Fuente: NA