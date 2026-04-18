El vino sin alcohol empieza a posicionarse como una alternativa dentro del mercado argentino, impulsado por cambios en los hábitos de consumo y una mayor preocupación por la salud. Según especialistas, esta transformación responde a una tendencia global que prioriza el bienestar y promueve la reducción del consumo de alcohol.

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Durante la pandemia se registró un aumento en el consumo de vino, pero luego se produjo una caída, en parte vinculada a este cambio cultural. Aun así, destacan que la calidad del vino argentino sigue en niveles muy altos.

En este contexto, las bodegas comenzaron a innovar con nuevas opciones, entre ellas los vinos sin alcohol o de baja graduación. Estos productos se elaboran a partir del vino tradicional, al que luego se le extrae el alcohol mediante procesos tecnológicos específicos, lo que permite conservar parte de sus aromas y características.

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Especialistas señalan que esta alternativa puede ampliar el público consumidor, incluyendo a personas que no beben por razones de salud o elección, pero que buscan mantener la experiencia social del vino.

Además, se espera que en los próximos años estos productos ganen más presencia en góndolas, acompañando una tendencia que ya crece a nivel internacional y que podría consolidarse también en el mercado local.

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