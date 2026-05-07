El Museo MAR (avenida Félix U. Camet y López de Gomara) presentará hoy a las 19:00, a través de su canal de YouTube, una nueva edición del ciclo de streaming Conversaciones contando con la participación del artista Eduardo Basualdo.

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Durante el encuentro, el autor ofrecerá un viaje introspectivo a la matriz creativa y al proceso de producción de su actual exhibición titulada Qué parte de quién. En el diálogo, Basualdo lleva a fondo su análisis de cada detalle con la génesis del proyecto, el cual se exhibe actualmente en la Sala 1 de la institución.

La muestra, que podrá visitarse con entrada gratuita de martes a domingos hasta el domingo 24, indaga acerca de la naturaleza del espacio. La sala de exhibición, punto de partida del proyecto, es atravesada por obras que proponen distintas formas de experimentarlo a través de una puesta en escena que comenzó el 6 de diciembre.

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Si en proyectos anteriores la obra de Basualdo proponía una mirada introspectiva hacia el interior del cuerpo, en esta exposición la atención vuelve a dirigirse hacia afuera, al entorno en el que se mueven los cuerpos. Sin embargo, esa mirada aparece ahora accidentada: se interrumpe en su continuidad como si el espacio se plegara y desplegara entre luces y sombras.

La exposición invita al visitante a situarse en una enorme sala iluminada por una única fuente de luz ubicada en el suelo, cerca del centro, cuyo resplandor alcanza cada rincón. Una campana negra de metal, accionada por un motor, una hélice y un sistema de poleas, se eleva y desciende rítmicamente sobre ella. Al cubrir la luz, sumerge la sala en una oscuridad total; al descubrirla, restituye la visibilidad de inmediato. De este modo, la mirada de los asistentes se interrumpe una y otra vez, modificando la percepción del entorno con cada ciclo.

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Complementa la experiencia un dibujo de dimensiones monumentales que ocupa casi toda la superficie de una de las paredes laterales. La imagen abstracta, en blanco y negro, revela en sus pliegues el proceso que le dio origen: el papel fue replegado repetidas veces sobre sí mismo, aplanado y pintado de negro en toda su extensión para luego ser desplegado nuevamente. Este procedimiento permite exhibir simultáneamente los planos negros pintados y las áreas sin cubrir que permanecieron ocultas entre los pliegues.

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Eduardo Tomás Basualdo es un artista visual cuya trayectoria incluye participaciones en las bienales de Venecia, Gwangju, Lyon y el Mercosur, además de integrar colecciones en el Hirshhorn Museum, el Musée d’Art Contemporain de Lyon, Les Abattoirs, el Musée des beaux-arts de Montréal y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Su práctica artística combina influencias de la literatura y el teatro a través de instalaciones, esculturas y objetos que invitan a la participación corporal. Entre sus hitos recientes destacan la exposición Pupila, la colaboración en Obra del Demonio, la publicación del libro Ensayo de escape y su reciente muestra In Medias Res en la galería Ruth Benzacar.