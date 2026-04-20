La muerte de Luis Brandoni a los 86 años dejó un profundo impacto en el ámbito artístico argentino. Con el paso de las horas, se conoció un aspecto íntimo sobre cómo quería ser recordado.

Ads

El reconocido actor había expresado su deseo de que su despedida no fuera breve ni estrictamente formal, sino un momento en el que sus seres queridos pudieran acompañarlo con tiempo. En ese sentido, sus hijas organizaron un velatorio extendido, que se desarrollará durante unas 12 horas.

La idea fue generar un espacio más humano y cercano, donde familiares, colegas y amigos pudieran acercarse a darle el último adiós sin la presión de una ceremonia rápida.

Ads

El homenaje se lleva a cabo en la Legislatura porteña, un lugar emblemático que permitirá que tanto figuras del espectáculo como el público puedan despedir a uno de los grandes referentes de la escena nacional.

Con una trayectoria que marcó a varias generaciones, Brandoni deja una huella imborrable en el teatro, el cine y la televisión argentina.

Ads

Puede interesarte



