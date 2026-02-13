Durante la tarde se realizó una conferencia de prensa en el Teatro Tronado, a cargo de Marcelo González, dueño del complejo teatral.

González agradeció a Gabriel Goity en la previa a la última función de Cyrano, la obra teatral clásica que presentó una gran puesta en escena con un elenco de más de 30 artistas sobre el escenario, con más de 60 funciones realizadas y más de 30 mil espectadores.

Gabriel Goity, quien encarna al protagonista, compartió en varias oportunidades su felicidad por volver a interpretar este rol que marcó una etapa decisiva en su carrera, así como la emoción de haber estado de regreso en Mar del Plata, una ciudad con una fuerte tradición teatral en verano.

La obra, que en su inicio fue programada para 6 meses llegó a extenderse a casi 3 años y brindarle trabajo a más de 60 familias.

Durante la conferencia de prensa se lo notó muy emocionado y agradeció al Teatro Tronador y a todo su equipo, a la Ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y a Marcelo González, con quien forjó una fuerte amistad más allá del teatro.

Goity se siente orgulloso de haber afrontado con éxito un desafío como el de hacer un clásico en la ciudad de Mar del Plata, donde las obras abundan: “Lo hemos demostrado con pasión, con el público... No solamente la experiencia hermosa de actuar en ese escenario de los más lindo del país, sino a la salida, todo el reconocimiento del público. Mucha gente de Mar del Plata que ha venido, por lo cual me siento muy orgulloso de eso”

El actor expresó que fue un honor haber estado en el Teatro Tronador y agregó: “Hemos cumplido y vamos a hacer muchas cosas más, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a la gente del Tronador, a todos los trabajadores del Tronador por la pasión, por la pertenencia. Porque eso es bueno ¿no? La pertenencia. Si no hay pertenencia no hay nada.”