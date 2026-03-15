La industria vitivinícola mundial atraviesa un momento complejo debido a la caída del consumo de vino en distintos mercados. Frente a este escenario, muchas bodegas comenzaron a apostar con mayor fuerza por el enoturismo, una actividad que combina turismo, gastronomía y visitas a viñedos para atraer visitantes y diversificar ingresos.

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Según informes del sector, cerca del 65% de las bodegas considera que el turismo del vino es rentable o muy rentable, mientras que solo una pequeña parte lo ve como una actividad con pérdidas. En promedio, esta actividad puede representar alrededor del 25% de los ingresos totales de algunas bodegas.

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El contacto directo con los visitantes permite a los productores vender vino sin intermediarios y ofrecer productos premium o ediciones limitadas, lo que mejora los márgenes de ganancia. Además, el enoturismo impulsa economías regionales al generar empleo y favorecer negocios vinculados como hoteles, restaurantes y transporte.

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El fenómeno también funciona como una estrategia para enfrentar momentos de crisis en el sector. Más del 60% de las bodegas considera que esta actividad ayuda a sostener el negocio cuando bajan las ventas tradicionales, ya que fortalece el vínculo con los consumidores y promueve la fidelidad hacia las marcas.

En países productores como Argentina, regiones como Mendoza, Salta o Neuquén se consolidaron como destinos clave del turismo del vino, con bodegas que ofrecen degustaciones, experiencias gastronómicas y hospedaje en entornos naturales.

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