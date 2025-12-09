Un hombre de 67 años fue imputado esta tarde al ser demorado por circular en pleno centro con una moto sin patente y en mal estado de conservación. La sorpresa surgió al descubrir que el motor tenía un número de serie con pedido de secuestro por robo que databa de 1993.

Personal del Comando de Patrullas, durante una recorrida preventiva, identificó en avenida Colón y Santiago del Estero al imputado, que conducía la moto Suzuki DR 350 S blanca con detalles en azul.

Al verificar los datos del rodado en el sistema informático, se constató que el número de motor K404129496 registraba un Pedido de Secuestro Activo desde 1993.

Se mantuvo comunicación con la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso notificar al imputado por el delito de “encubrimiento”. No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad, pero se ordenó el secuestro del vehículo.

