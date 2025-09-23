El Tribunal de Trabajo N° 1 desestimó por unanimidad una acción de amparo presentada por Carlos Costa contra UTHGRA Mar del Plata y ratificó la transparencia de la conducción del sindicato que nuclea a trabajadores hoteleros y gastronómicos. “Es justo, sincero y muy bien fundamentado”, consideraron desde la conducción del gremio.

De acuerdo al comunicado difundido, “la medida había sido impulsada por Carlos Costa, quien intentó entrometerse en el proceso electoral de UTHGRA con apoyo de Dante Camaño y se encuentra denunciado penalmente por estafa procesal, debido a que recorrió distintos juzgados buscando engañar a los jueces para obtener medidas cautelares, además de falsificar firmas en diferentes expedientes”.

Según informaron desde el gremio, “el Tribunal demostró que Costa recorría distintos juzgados con idénticas presentaciones, intentando que se le otorgara de manera irregular una afiliación”, y “la maniobra fue calificada como una estafa contra los jueces, quienes actuaron en consecuencia”.

En concreto, remarcaron que “el autor presentó firmas muy distintas a la original de su DNI y a las asentadas en diferentes actas, incorporando expedientes con firmas falsas, lo que es gravísimo institucionalmente e intenta forzar a los jueces a fallar en un determinado sentido”.

Por ende, desde la conducción de UTHGRA a nivel local, encabezada por el secretario general Pablo Santín, señalaron la contundencia del fallo, destacaron que “es justo, sincero y muy bien fundamentado” y subrayaron “la transparencia con la que han trabajado los jueces y su vocación y dedicación”.

Además, manifestaron que por una razón existen la ley de asociaciones sindicales, los estatutos de los gremios y los convenios colectivos: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

El gremio recordó además que Costa no es trabajador de la actividad y que intentó darse de alta de manera fraudulenta, sin cumplir los requisitos formales para afiliarse. “Se trata de una persona alineada con Dante Camaño que intentó entrometerse en las elecciones de UTHGRA y tuvo un paso por demás frustrante. La resolución judicial respalda la transparencia del sindicato y sienta un precedente clave en defensa de la autonomía de las asociaciones sindicales frente a maniobras individuales que buscan vulnerar la ley”, concluyeron.