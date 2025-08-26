El Torneo Inicio del Fútbol Femenino tuvo acción en Primera: resultados de la cuarta fecha
La Zona Campeonato y la Zona Promoción del certamen marplatense disputaron una nueva jornada con partidos en todas las categorías, pero con foco especial en la Primera donde se vivieron choques destacados.
El Fútbol Femenino de Mar del Plata cumplió con una nueva fecha del Torneo Inicio, que sigue sumando goles y emociones en cada cancha. Este fin de semana se jugó la cuarta jornada de la Zona Campeonato y la tercera de la Zona Promoción, con actividad en todas las divisiones formativas y en Primera, donde se dieron resultados determinantes.
En la Zona Campeonato, San José le ganó a Deportivo Norte por 1-0 la única conquista del encuentro fue obra de Micaela Cainero para la visita.
El clásico entre Aldosivi y Alvarado tuvo emociones y terminó igualado 1 a 1 con los goles de Milagros Raimann para las “Toritas” y de Rocío Gutiérrez para las “Tiburonas” en un partido siempre especial.
Por último, en otro choque de Primera, Kimberley goleó como visitante a Quilmes por 7 a 1. Valentina Echenique anotó para el “Cervecero”, mientras que el “Dragón” mostró toda su potencia ofensiva con los goles de Alejandro (2), Calvino, Fresco, Lombardo, Molina y Romero.
En la Zona Promoción, la fecha también entregó resultados amplios en Primera. General Urquiza superó a Estudiantes por 10 a 0 con una ráfaga de goles de Agustina Cabral (3), Justina Villalobos (2), Araceli Gómez, Tatiana Flores, Brenda Sánchez y Melany Lafranconi.
De esta manera, el Torneo Inicio sigue mostrando la paridad y el crecimiento del fútbol femenino en Mar del Plata, con Primera División como gran protagonista de cada jornada y un semillero que se afianza en todas las categorías.
