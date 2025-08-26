El Fútbol Femenino de Mar del Plata cumplió con una nueva fecha del Torneo Inicio, que sigue sumando goles y emociones en cada cancha. Este fin de semana se jugó la cuarta jornada de la Zona Campeonato y la tercera de la Zona Promoción, con actividad en todas las divisiones formativas y en Primera, donde se dieron resultados determinantes.

En la Zona Campeonato, San José le ganó a Deportivo Norte por 1-0 la única conquista del encuentro fue obra de Micaela Cainero para la visita.

El clásico entre Aldosivi y Alvarado tuvo emociones y terminó igualado 1 a 1 con los goles de Milagros Raimann para las “Toritas” y de Rocío Gutiérrez para las “Tiburonas” en un partido siempre especial.

Por último, en otro choque de Primera, Kimberley goleó como visitante a Quilmes por 7 a 1. Valentina Echenique anotó para el “Cervecero”, mientras que el “Dragón” mostró toda su potencia ofensiva con los goles de Alejandro (2), Calvino, Fresco, Lombardo, Molina y Romero.

En la Zona Promoción, la fecha también entregó resultados amplios en Primera. General Urquiza superó a Estudiantes por 10 a 0 con una ráfaga de goles de Agustina Cabral (3), Justina Villalobos (2), Araceli Gómez, Tatiana Flores, Brenda Sánchez y Melany Lafranconi.

De esta manera, el Torneo Inicio sigue mostrando la paridad y el crecimiento del fútbol femenino en Mar del Plata, con Primera División como gran protagonista de cada jornada y un semillero que se afianza en todas las categorías.