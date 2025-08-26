Un joven de 24 años con frondosos antecedentes penales fue detenido en el barrio Fray Luis Beltrán, acusado de cometer distintos robos en comercios y viviendas de Mar del Plata.

El operativo se concretó en calle Romano al 3200, cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima lo localizó en la vía pública. Al recibir la voz de alto, el sospechoso intentó darse a la fuga hacia calle Daglio, pero tras una persecución a pie fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, relevamientos vecinales y distintas tareas de campo que permitieron establecer su participación en múltiples hechos. Con esas pruebas, se libraron dos órdenes de detención por hurto agravado y robo agravado por escalamiento, emitidas por los Juzgados de Garantías N° 4 y N° 6, con intervención de las fiscalías a cargo de la Dra. Romina Díaz y el Dr. Fernando Berlingeri. Una vez aprehendido, la Justicia convalidó la detención y dispuso su remisión a la Unidad Penal 44.

El detenido está acusado de haber sustraído en los últimos meses una bicicleta de una vivienda en Alice al 5000, mercadería valuada en 1.600.000 pesos de un polirrubro en avenida Tejedor, dinero en efectivo y equipamiento de un local gastronómico en R. Palma, además de una caja fuerte con 12 millones de pesos de la heladería Luciano’s en Constitución. También había sido perseguido recientemente en la zona de Constitución y Chubut, donde descartó bolsas con ropa y una bicicleta, intentando escapar por techos de viviendas y un geriátrico.

Según informaron fuentes judiciales, el joven cuenta con procesos penales previos por daño, violación de domicilio, robo a viviendas, tentativa de robo, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, robo a comercios y tentativa de robo automotor.

