Mar del Plata deja de ser vidriera de grandes espectáculos para convertirse en una usina de profesionales del detrás de escena. El emblemático teatro da un paso estratégico y lanza una propuesta académica inédita para la región: la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT).

Ads

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador BNA. El objetivo es profesionalizar el trabajo técnico y artístico que sostiene a las producciones teatrales.

Para Marcelo González, impulsor de este proyecto educativo, cultural y social sin precedentes en la ciudad, la propuesta marca un antes y un después. “No se trata de un curso más: es una carrera de tres años con certificación oficial del Ministerio de Cultura porteño. El objetivo es formar a futuros profesionales del oficio teatral”, destacó.

Ads

La Escuela de Oficios Teatrales (EDOT) ofrece una capacitación integral, con una duración de tres años y aval oficial, pensada para cubrir áreas claves del mundo escénico como Escenografía y Mecánica Escénica (EME), orientada a quienes buscan especializarse en la construcción y el diseño de espacios teatrales, creando universos sobre el escenario; Multimedia Escénica (MUL), enfocada en el cruce entre tecnología, pantallas y artes escénicas, una disciplina cada vez más demandada en producciones contemporáneas; y Vestuario y Caracterización (VECA), destinada a formar profesionales capaces de transformar a los actores a través del diseño y la caracterización.

La propuesta no solo apunta a fortalecer la calidad técnica de las producciones locales, sino también a generar nuevas oportunidades laborales en un sector en constante crecimiento.

Ads

La carrera está destinada a mayores de 18 años, que residan en Mar del Plata y la zona. La cursada comienza el 6 de abril y la modalidad es formato híbrido, con clases virtuales por la mañana y prácticas presenciales.

Para inscribirse deben enviar los datos a [email protected] o consultar en www.teatrotronador.com.ar.

Con esta iniciativa, el Teatro Tronador reafirma su rol como faro cultural de la ciudad y apuesta a la formación profesional para el mundo del teatro.