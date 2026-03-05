El Teatro Tronador sigue apostando a la formación de élite
Con el impulso de Marcelo González, el Teatro Tronador lanza la primera Escuela de Oficios Teatrales de la región, una carrera de tres años con aval oficial del Ministerio de Cultura de CABA, para formar profesionales del detrás de escena.
Mar del Plata deja de ser vidriera de grandes espectáculos para convertirse en una usina de profesionales del detrás de escena. El emblemático teatro da un paso estratégico y lanza una propuesta académica inédita para la región: la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT).
La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador BNA. El objetivo es profesionalizar el trabajo técnico y artístico que sostiene a las producciones teatrales.
Para Marcelo González, impulsor de este proyecto educativo, cultural y social sin precedentes en la ciudad, la propuesta marca un antes y un después. “No se trata de un curso más: es una carrera de tres años con certificación oficial del Ministerio de Cultura porteño. El objetivo es formar a futuros profesionales del oficio teatral”, destacó.
La Escuela de Oficios Teatrales (EDOT) ofrece una capacitación integral, con una duración de tres años y aval oficial, pensada para cubrir áreas claves del mundo escénico como Escenografía y Mecánica Escénica (EME), orientada a quienes buscan especializarse en la construcción y el diseño de espacios teatrales, creando universos sobre el escenario; Multimedia Escénica (MUL), enfocada en el cruce entre tecnología, pantallas y artes escénicas, una disciplina cada vez más demandada en producciones contemporáneas; y Vestuario y Caracterización (VECA), destinada a formar profesionales capaces de transformar a los actores a través del diseño y la caracterización.
La propuesta no solo apunta a fortalecer la calidad técnica de las producciones locales, sino también a generar nuevas oportunidades laborales en un sector en constante crecimiento.
La carrera está destinada a mayores de 18 años, que residan en Mar del Plata y la zona. La cursada comienza el 6 de abril y la modalidad es formato híbrido, con clases virtuales por la mañana y prácticas presenciales.
Para inscribirse deben enviar los datos a [email protected] o consultar en www.teatrotronador.com.ar.
Con esta iniciativa, el Teatro Tronador reafirma su rol como faro cultural de la ciudad y apuesta a la formación profesional para el mundo del teatro.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión