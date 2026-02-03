El Teatro Tronador de Mar del Plata vuelve a ocupar un lugar central en la escena cultural de la ciudad al alcanzar catorce nominaciones en los Premios Estrella de Mar 2026, uno de los reconocimientos más importantes del espectáculo local.

Entre los títulos más destacados se encuentra La Llamada, el musical que se presentó durante enero en la sala marplatense y que fue reconocido en categorías clave que reflejan la calidad artística y el trabajo integral del equipo. La producción compite como Mejor Obra de Teatro Musical, una de las ternas más importantes.

El espectáculo también obtuvo múltiples nominaciones individuales: César “Banana” Pueyrredón y Mariano Saborido fueron nominados como Actor de Teatro Musical, mientras que Flor Jazmín Peña compite en la categoría Actriz de Teatro Musical. Por su parte, Leticia Siciliani fue nominada en Actuación de Reparto y Juli Castro recibió una mención como Revelación.

El reconocimiento al Teatro Tronador se extiende a otros géneros. En Comedia Dramática, la obra Edipo en Ezeiza fue nominada, al igual que Julieta Carrera, quien compite como Actriz de Comedia Dramática por su labor en la obra.

En el rubro Drama, La Ballena sumó importantes distinciones: fue nominada como Mejor Drama, mientras que Julio Chávez y Laura Oliva recibieron nominaciones como Actor y Actriz de Drama, respectivamente. Además, Ricky Pashkus fue reconocido en la categoría Dirección Nacional por su trabajo en esta producción.

La programación del Teatro Tronador también fue destacada en el segmento de espectáculos familiares, con La Granja de Zenón nominada en la terna de Recital Infantil.

Por último, en la categoría de Producción Nacional, el Teatro Tronador obtuvo una nominación por su amplio trabajo en coproducciones: junto a Rimas Producciones por La Ballena; con Fammas Producciones, CC Konex y Producciones Franca por La Llamada; en conjunto con el Teatro San Martín por ¡Chau Macoco! y Cyrano; y junto a El Reino Infantil por La Granja de Zenón.

Con estas catorce nominaciones, el Teatro Tronador reafirma su protagonismo y se consolida como una de las catedrales culturales de Mar del Plata.