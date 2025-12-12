El Teatro Tronador BNA anunció su temporada 2025/2026 con una programación de alto nivel que reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena nacional y espectáculos premiados. La propuesta reafirma al espacio como uno de los principales polos culturales de Mar del Plata, con una agenda diversa que abarca teatro clásico, contemporáneo, humor, musicales y propuestas familiares.

Entre los grandes títulos se destaca “Cyrano”, protagonizada por Gabriel “El Puma” Goity, en una ambiciosa versión del clásico de Edmond Rostand que contará con más de 30 artistas en escena e integración de actores marplatenses. La obra llega precedida por múltiples reconocimientos y consolida a Goity como una de las figuras centrales de la temporada.

Otro de los platos fuertes será “La ballena”, con Julio Chávez, una pieza de gran profundidad dramática que narra la historia de un profesor de escritura en búsqueda de redención y de un último vínculo con su hija adolescente. La obra propone una experiencia intensa y conmovedora, sostenida por una interpretación central de alto impacto.

La programación también incluye “Habitación Macbeth”, con actuación y dirección de Pompeyo Audivert, una adaptación contemporánea y experimental de la tragedia de Shakespeare que invita a una experiencia teatral potente y metafísica. A esto se suma “Edipo en Ezeiza”, una comedia trágica que revisita la identidad, el poder y la memoria a partir de múltiples capas narrativas.

En el terreno del musical y el humor, el Tronador presentará “La llamada”, con César “Banana” Pueyrredón, una comedia musical que cruza emoción, espiritualidad y libertad, y “¡Chau, Macoco!”, donde Los Macocos celebran 40 años de trayectoria repasando su historia y la del teatro argentino con su sello inconfundible.

La cartelera se completa con “La Granja de Zenón”, una de las propuestas infantiles más convocantes, pensada para el disfrute de toda la familia. Con esta programación, el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, se prepara para una temporada que promete marcar el pulso cultural de la ciudad.