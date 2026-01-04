Por primera vez en años, el clásico acto oficial “Mar del Plata levanta el telón”, que marcaba el inicio de la temporada teatral no será realizado por el EMTURyC .

La decisión no fue comunicada oficialmente ni por la Municipalidad de General Pueyrredon ni por el EMTURyC, ente encargado de dicho evento. El silencio oficial dejó un vacío que, esta vez, será ocupado por el sector privado.

Ante esta situación, el empresario y dueño del Teatro Tronador BNA Marcelo González asumió la iniciativa de presentar la Temporada Mar del Plata 2026, en un gesto que busca garantizar continuidad y visibilidad al circuito artístico local. La presentación se realizará este martes 6 de enero, a las 12.30, en el Teatro Tronador BNA, y contará con la presencia de numerosas figuras del teatro, la música y el espectáculo nacional, que eligieron Mar del Plata para hacer la temporada de verano.

“Mar del Plata Levanta el Telón” no solo era una foto de temporada ni un evento de agenda. Era una señal política y cultural: donde el municipio acompañaba y apoyaba una industria que genera miles de puestos de trabajo, atrae turismo y proyecta la identidad de la ciudad a nivel nacional.

Pese a esta situación, la temporada tendrá su presentación y se levantará el telón, aunque no desde el ámbito oficial. Será el sector privado el que recuerde que Mar del Plata sigue siendo una ciudad de teatro.

