El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de junio del Teatro Colón (Yrigoyen 1665), con una agenda que combina música, danza y teatro a través de espectáculos de artistas locales y organismos municipales a lo largo de todo el mes.

Ads

La grilla comenzará el miércoles 3 a las 21:00 con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal junto al Consulado de Italia, mientras que el jueves 4 a las 20:00 se proyectará el docufilm Capitanes con el viento, en ambas propuestas con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

En tanto, el sábado 6 a las 20:00 la Orquesta Sinfónica Municipal participará de los festejos por el aniversario de la República de Italia, bajo la dirección del maestro Guillermo Becerra y con el maestro José María Ulla como invitado, interpretando obras de Rossini, Verdi y Puccini.

Ads

Puede interesarte

Durante el resto del mes, el escenario recibirá una diversidad de propuestas: el domingo 7 se presentará Noche flamenca de Matías Navarro, el lunes 8 el Ciclo Anual del Ballet de Cámara de la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla y el miércoles 24 la muestra coreográfica Crisol de la misma institución.

Además, el viernes 12 llegará Tango furia tras su gira internacional por Polonia, la Orquesta Municipal de Tango actuará los sábados 13 y 27, el espectáculo El folklore como bandera del grupo Juan Moreira se verá el jueves 25 y el domingo 28 se celebrarán los 53 años del Ballet Martín Güemes.

Ads

La programación se completará con el 76° aniversario del Centro de Castilla y León el domingo 14 por la tarde, el show musical Mona’s dirigido por Lorenzo Abascal el miércoles 10, la obra dramático-musical Aquí es otoño, allí es primavera el jueves 18 y la comedia romántica Alma gemela de mi alma, el adiós el martes 23.

Puede interesarte

También se presentará El mundo de la ópera: Mascagni, Verdi, Puccini a cargo del Coro Municipal Coral Carmina el viernes 26, mientras que el cierre del mes será el martes 30 con el espectáculo Cosas de la vida del grupo de adultos mayores Jubilosamente.