El Teatro Colón de Mar del Plata dio a conocer su programación de eventos para el mes de marzo, con una oferta variada de espectáculos pensados para públicos diversos, que complementa las actividades culturales de la ciudad tras el cierre de la temporada de verano.

Entre las propuestas previstas se destaca la realización de una Semana del Tango, con presentaciones y actividades vinculadas a ese género que forma parte del patrimonio musical nacional y local. El anuncio forma parte de la agenda oficial difundida por las autoridades culturales municipales, que buscar generar espacios de encuentro artístico antes del arranque pleno del otoño cultural.

La oferta también contempla shows musicales, funciones de danza y otras actividades que tienen lugar en la emblemática sala de Hipólito Yrigoyen, un espacio tradicional de la ciudad para la difusión de artes escénicas y música.

La presentación de esta programación se da en un contexto en el que Mar del Plata continúa ampliando su calendario de eventos culturales durante todo el año, con iniciativas en distintos ámbitos artísticos y para todas las edades.

El cronograma inicia el domingo 1 a las 19 con la presentación de "Chicago y el mundo de Bob Fosse", una puesta que combina el emblemático musical de Broadway con una selección coreográfica del sello artístico de Fosse, bajo la dirección de Anahí Ramos y dirección coreográfica de Ariel Pastocchi, Raky Garbi y Bruno Garcia. Las entradas tienen un valor general de $15.000 y de $11.200 para jubilados, residentes y estudiantes.

El jueves 5 a las 21 será el turno de "Patria Soy", un espectáculo coreográfico musical folklórico a cargo del Ballet Folklórico Huellas Argentinas. El acceso general se fija en $10.000 y el precio diferencial para jubilados, residentes y estudiantes en $7.500.

La música rock llegará el viernes 6 a las 21 con "Bocanada", proyecto marplatense que homenajea la obra de Gustavo Cerati con la participación de Pablo Cravena, Pablo Jaque, Martín Rivera y Maxi. Los tickets generales cuestan $18.000 y $13.500 para los sectores con descuento. El sábado 7 a las 21, Matías Navarro y su Ballet "Mora Triana" presentarán "Noche Flamenca", una gala con más de 20 artistas en escena. El costo es de $15.000 para el público general y $11.200 para jubilados, residentes y estudiantes.

El domingo 8 contará con doble actividad. A las 18, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se proyectará la película "Amalia" con música en vivo, evento organizado por la Asociación de Amigos del Archivo Museo Histórico Municipal "R. T. Barili" con entrada libre y gratuita. Luego, a las 21, se presentará "Voces del Musical", un recorrido por clásicos como Los Miserables y El Fantasma de la Ópera, con entradas a $15.000 y $11.200. Esta última obra repetirá función el lunes 23 a las 21.

La Semana del Tango comenzará el lunes 9 a las 20 con el unipersonal de Mariela Kogan sobre Astor Piazzolla, "Una música nueva". Las entradas se ubican en $16.000 y $12.000. El martes 10 a las 21 se presentará "Suite Argentina", un show que fusiona desde Ginastera hasta Wos. Los precios son $15.000 y $11.200. El miércoles 11 a las 21 se vivirá el encuentro de la compañía Tango Furia y el Quinteto Triunfal con entradas a $18.000 y $13.500. El jueves 12 a las 21 regresará el musical "Si yo tuviera el corazón... roto de amor" con Silvia Sab y Ricardo Mendez. Los valores son $8.000 y $6.000.

Continuando con la temática, el viernes 13 a las 21 Valeria Ferello presentará "Tita, de la Merello a la Ferello" con entradas a $10.000 y $7.500. El sábado 14 a las 21, Karina Levine y Oblivion brindarán "El pulso eterno de Astor" con tickets a $18.000 y $13.500.

El domingo 15 a las 18, Guillermo Zaragoza ofrecerá el concierto de piano "El Piano Romántico" con obras de Schumann, Brahms, Schubert y Chopin. La entrada general es de $15.000 y $11.200 para jubilados, residentes y estudiantes. El lunes 16 a las 20 se llevará a cabo "Latidos de mi tierra - Historia y Memoria" con entradas a $12.000 y $9.000. El martes 17 a las 21 se presentará "Astor del Mar Vol.1" con valores de $15.000 y $11.200.

Para los amantes del rock internacional, el viernes 20 a las 21 llegará el tributo "Reina Madre" con un costo de $20.000 general y $15.000 para los sectores con descuento. El sábado 21 a las 20 se realizará el "Festival Marea", un encuentro de música argentina con artistas como La Charo y Carlos Aguirre. Los tickets generales se fijaron en $40.000 y $30.000 para jubilados, residentes y estudiantes.

El domingo 22 a las 18 tendrá lugar el "Festival Artístico Valenciano" en el marco de la 72° Fiesta Fallera con entradas a $12.000 y $9.000. Ese mismo día a las 21 se presentará "Operabis Inolvidables", una gala de lírica, tango y boleros con valores de $24.000 y $18.000.

El jueves 26 a las 20 se proyectará el documental "Down para arriba" de Gustavo Garzón, impulsado por ASDEMAR, con entradas a $5.000 y $3.700. El viernes 27 a las 21 se desarrollará el tributo "Eternamente Madonna" con tickets a $15.000 y $11.200. El sábado 28 a las 21, el coro Ars Peregrinae Vocem presentará "Voces en Remix Swift", con un repertorio desde el gregoriano hasta el K-pop. Los precios son $15.000 y $11.200. Finalmente, el domingo 29 a las 19.30 cerrará la programación "Barlovento II - Espíritu del Mar", una obra de circo contemporáneo y teatro físico. Las entradas generales cuestan $20.000 y $15.000 para jubilados, residentes y estudiantes.