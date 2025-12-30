La programación arranca el viernes 2 de enero a las 21 con un musical unipersonal que recorre la historia personal y artística de su protagonista y su vínculo con Mar del Plata. A lo largo del mes se ofrecerán actividades en diferentes días y horarios, con propuestas para distintos públicos.

Entre los espectáculos programados figura la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal el sábado 3 por la noche y, al día siguiente, una obra de raigambre folklórica con 30 bailarines y voces corales. Ese mismo domingo también habrá dos funciones de tango a puro ritmo con artistas locales en escena.

La agenda continúa con un musical de clásicos del género teatral que revive momentos de obras como Chicago, Los Miserables, El Fantasma de la Ópera y Grease, entre otros. El rock también tiene su lugar con un homenaje a Soda Stéreo programado para dos fechas separadas.

Las semanas siguientes incluyen obras de teatro físico que combinan clown y elementos escénicos, funciones líricas y humorísticas, tributos a artistas internacionales como Madonna, espectáculos de danza jazz inspirados en figuras del musical y una propuesta de música negra contemporánea.

La programación de danza y tango se intensifica con espectáculos de tango clásico con compañía de renombre y piezas escénicas experimentales que mezclan teatro, música y proyecciones. También hay espacio para conciertos de tango a cargo de la Orquesta Municipal y la Banda Sinfónica Municipal, presentaciones flamencas y puestas dedicadas al legado del bufón teatral a través de puestas creativas.

Ya avanzando el mes, hay funciones que celebran géneros populares como la danza del tango y el folklore, espectáculos que exploran paisajes sonoros y sensoriales, recitales íntimos de piano con diálogo musical con el público y shows centrados en grandes figuras del tango mundial acompañadas por multimedia.

Las entradas tienen distintos valores según la función y categorías de público, con beneficios para jubilados, residentes y estudiantes. Durante la temporada de verano la boletería del teatro amplió sus horarios para consultas y compra de localidades, con atención también en horarios vespertinos de lunes a domingo.