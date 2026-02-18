El Teatro Auditorium anunció que las funciones programadas para este jueves han sido suspendidas o reubicadas en nuevas fechas debido al paro general: esta decisión afecta a todas las salas del complejo ubicado en Boulevard Marítimo 2280.

Respecto a la cartelera, el espectáculo de danza Eternamente Madonna se traslada al 8 de marzo a las 19:00 en la Sala Piazzolla. Por su parte, la obra Ojo de Pombero, que se presenta en la Sala Payró, permitirá que las entradas ya adquiridas sean utilizadas en cualquiera de las funciones previstas para viernes, sábado o domingo.

En contraste, la pieza 600 gramos de olvido ha suspendido sus presentaciones de jueves y viernes en la Sala Gregorio Nachman.

Aquellos espectadores que deseen el reembolso de sus localidades podrán gestionarlo directamente en la boletería del teatro o a través de la plataforma Plateanet, dependiendo del canal de compra original. Asimismo, las muestras de artes visuales permanecerán cerradas durante la jornada y retomarán su horario habitual de atención al público el viernes a partir de las 18:00.

