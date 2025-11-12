Cinco estrenos y cuatro reestrenos esta semana en cines de Mar del Plata, con El sobreviviente como plato fuerte. Además llega la tercera entrega de Nada es lo que parece 3 y el film de terror coreano Dos monjas: exorcismos prohibidos. Entre los reestrenos, sobresale Volver al futuro.

El sobreviviente dirigida por Edgar Wright, con Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace.

-Nueva versión de esta novela de Stephen King que ya tuvo adaptación en los 80’s con Arnold Schwarzenegger. En un futuro cercano, The Running Man domina las pantallas como el programa más visto del planeta: un brutal concurso en el que los participantes, llamados Runners, deben sobrevivir treinta días mientras son cazados por asesinos profesionales. Cada segundo de su huida se transmite a una audiencia hambrienta de violencia, y el premio en metálico crece con cada día que logran mantenerse con vida. Dirigida por el creativo Edgar Wright, promete.

Nada es lo que parece 3 dirigida por Ruben Fleischer, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco.

-Los legendarios Cuatro Jinetes regresan para una nueva misión, acompañados por una generación fresca de talentosos ilusionistas. Juntos se embarcan en una aventura repleta de giros inesperados, impactantes revelaciones y los trucos de magia más innovadores jamás vistos en el cine. Reúne al elenco original y suma a Rosamund Pike.

Dos monjas: exorcismos prohibidos dirigida por Kwon Hyeok-jae, con Song Hye-kyo, Jeon Yeo-been, Lee Jin-wook.

-Hee-jun cae víctima de una misteriosa posesión demoníaca. Su hermana, Yunia, decide luchar por su alma con la ayuda de la decidida hermana Michaela, quien se une a ella pese al terror y la confusión que las rodean. Mientras tanto, el padre Paul, un psiquiatra convencido del poder de la ciencia, intenta curar al muchacho mediante tratamientos médicos, en contraste con el padre Andrea, que recurre al exorcismo para expulsar al espíritu maligno. La película es descrita como la versión femenina de The Priests.

Amor fuera de tiempo dirigida por Justin Wu, con Noah Beck, Siena Agudong, Drew Tanner.

-Cuando Dallas, una talentosa y decidida bailarina que anhela dejar atrás su pequeño pueblo, conoce al carismático quarterback estrella del equipo, una conexión irresistible se enciende entre ellos. Mientras ella lucha por obtener una beca que la lleve a una prestigiosa academia de danza, él se enfrenta a las dudas sobre su propio futuro después de la universidad. Unidos por una atracción innegable pero separados por caminos opuestos, deberán descubrir si el amor puede resistir cuando el destino parece empeñado en separarlos.

Monarcas: el gran viaje mágico dirigida por Sophie Roy, con voces de Mena Massoud, Tatiana Maslany, Lucinda Davis.

-Patrick, una valiente y encantadora mariposa de una sola ala, se esconde en un remolque para emprender el viaje más importante de su vida. Acompañado por su mejor amigo, Marty, una simpática oruga, y por Jennifer, una mariposa que le teme a las alturas, Patrick descubrirá lo que significa ser un verdadero héroe. Para lograrlo, deberá enfrentar su mayor desafío: aceptar su singularidad y encontrar fuerza en su diferencia, mientras se enfrenta a los efectos del cambio climático, la amenaza de los humanos y tres aves vengativas dispuestas a detenerlo a toda costa.

Harry Potter y el cáliz de fuego dirigida por Mike Newell, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

-La cuarta entrega de la saga del joven mago comienza con la emocionante Copa Internacional de Quidditch y marca el despertar del interés de Harry por Cho Chang. Pero este nuevo año en Hogwarts traerá mucho más que romance y aventuras: una inesperada sorpresa lo pondrá frente a pruebas peligrosas y al legendario Torneo de los Tres Magos. Mientras Harry lucha por superar cada desafío, una oscura amenaza resurge en las sombras: el temido regreso de Aquel-que-no-debe-ser-nombrado.

Perfect blue dirigida por Satoshi Kon.

-Mima, la cantante de un popular grupo musical japonés, ve su vida cambiar drásticamente cuando, tras el fracaso en las ventas de sus discos, su mánager decide sacarla del grupo y ofrecerle un papel en una serie de televisión. Lo que parece una oportunidad pronto se convierte en una pesadilla: Mima cae en una profunda crisis emocional mientras descubre que su intimidad ha sido expuesta en Internet y que alguien la acecha en las sombras.

Orgullo y prejuicio dirigida por Joe Wright, con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn.

-Las cinco hermanas Bennet han crecido bajo la atenta mirada de una madre empeñada en casar a todas sus hijas. Sin embargo, Lizzie, la segunda de ellas, inteligente, decidida y con un espíritu libre, sueña con algo más que un buen matrimonio, un deseo que su padre comprende y apoya. La tranquilidad del vecindario se altera con la llegada del señor Bingley, un joven rico y amable, junto a su distinguido grupo de amigos. La familia Bennet ve en ellos la oportunidad perfecta para mejorar su posición social. Pero en el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y reservado señor Darcy, cuya actitud altiva despierta en ella tanto curiosidad como desdén, dando inicio a una historia donde el orgullo y los prejuicios pondrán a prueba el corazón.

Volver al futuro dirigida por Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson.

-El joven Marty McFly es amigo de Doc Brown, un excéntrico científico al que muchos consideran un loco. Cuando Doc inventa una máquina del tiempo, un accidente inesperado envía a Marty al año 1955, justo antes de que sus futuros padres se conozcan. Sin querer, interfiere en su primer encuentro y altera el curso de los acontecimientos. Ahora, para asegurar su propia existencia, deberá lograr que se enamoren, mientras busca la manera de regresar a su tiempo sin alterar el futuro para siempre.