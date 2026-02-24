El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon promovió una demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad con el objetivo de que se declare la nulidad de los decretos que dispusieron el nombramiento de la Sra. Valeria Méndez en cargos de planta permanente y jerárquicos dentro del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

Según la presentación judicial, el mismo día en que se aceptó la renuncia de la funcionaria a su cargo político, fue designada primero como personal de carrera y, horas más tarde, como Directora —máximo cargo jerárquico de planta permanente— sin la realización de concurso ni procedimiento de selección. Para el gremio, esta modalidad vulneraría lo establecido en la Ley 14.656 de Empleo Público Municipal, así como los principios constitucionales de igualdad, legalidad y acceso por mérito.

Desde el STM sostienen que este mecanismo implicaría, en los hechos, la transformación de un cargo político en un puesto permanente, eludiendo los concursos públicos obligatorios y afectando el derecho a la carrera administrativa de los trabajadores municipales.

Defensa de la carrera administrativa

El sindicato remarcó que la normativa vigente establece que el ingreso a la planta permanente y los ascensos deben realizarse mediante concursos públicos y desde las categorías iniciales, garantizando igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.

En ese sentido, advierten que permitir designaciones directas en cargos jerárquicos vulnera la estabilidad del empleo público, perjudica a empleados que aguardan ascensos por antigüedad y mérito, y altera las reglas del sistema de carrera administrativa municipal.

Objetivo de la demanda

La acción judicial busca que la Justicia declare la nulidad de los decretos cuestionados y restablezca el respeto al sistema legal de acceso y promoción en el empleo público municipal.

“No se trata de una persona en particular, sino de defender reglas claras, igualdad de oportunidades y el derecho de todos los trabajadores a progresar mediante concurso y mérito”, señalaron desde la conducción sindical.

Finalmente, el STM informó que continuará utilizando todas las vías legales necesarias para garantizar la transparencia en las designaciones y proteger la carrera administrativa municipal.