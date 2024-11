En otra noche donde demostró luchar contra la adversidad, Peñarol venció a Obras por 82-71 y deja su récord de Liga Nacional en 3-4 pensando en seguir mejorando y a pesar de las ausencias que sigue padeciendo.

Cuando parecía que podría tener una noche completa Laginestra, no pudo contar con Víctor Fernández y Federico Marín, ambos con sendos dolores y molestias que no tienen el grado de lesión por lo que decidieron no arriesgarlos. En la visita no estuvo Leonel Schattmann.

En esa situación Al Thornton fue la gran figura con 33 puntos y tuvo un buen estreno el pivot Kelby Kramer que terminó sumando 13 unidades y 9 rebotes por lo que se transformará en una pieza importante y además, Lucas Andujar terminó con 10 tantos y 12 asistencias. Otro de los que aportó buen goleo fue Marcus Thomas (12). En el “Tachero”, el máximo anotador fue Tomas Chapero con 15.

El primer doble del partido fue del nuevo extranjero y ya traía esperanzas. Sin embargo, el buen inicio peñarolense tuvo como líderes a Thomas y Thornton que marcaron 14 de los 19 puntos en esos 10 minutos. Llegaron a tener una máxima de 9 (17-8) pero con la aparición de Pedro Barral anotando puntos y distribuyendo juego, pudieron llegar a un final más ajustado que fue 22-19 para el local.

La charla de Laginestra a sus dirigidos. (Foto: Florencia Arroyos)

Los triples de Pineda y una fuerte volcada de Kramer aprovechando su gran altura le dieron 10 de ventaja al local (32-22). La visita volvió al juego con un parcial 7-0 y luego extendió su buen momento hasta ponerse a sólo 1 punto (34-33). Ahí fue cuando empezó a hacer su magia Al Thornton anotando y también asistiendo a sus compañeros, pero el partido volvía a ser parejo. Se fueron al descanso largo 38-35.

La visita tuvo un muy buen regreso campo. De la mano de Inyaco y Clarke no sólo pasaron al frente sino que logró una ventaja de 5 puntos en los primeros cuatro minutos. El desafío era mantenerse en buena ventaja y lo pudo hacer por un tramo importante para estirar la ventaja a 9, pero no se rendía el equipo “milrayitas”. Empezó a aparecer con cinco puntos consecutivos y un triple de Andújar lo puso nuevamente a 3. Clarke siguió imparable y con una volcada de Kramer llegaron al último cuarto con victoria visitante por 61-57.

Con la dupla de internos, Peñarol estableció un 4-0 para igualar el partido. Además de parejo, el partido se puso caliente con reclamos que terminaron en faltas técnicas y una lucha pelota a pelota durísima. En esos momentos, la pelota va a manos de Thornton que hace su trabajo. La defensa tuvo muy buenos minutos para permitirle sólo 6 unidades en gran parte del parcial. Del otro lado aprovechaba cada situación y una noche magnífica del “Sheriff” le permitieron cerrar la noche con un gran parcial 25-10 para quedarse con el triunfo por 82-71.

Ahora tendrá unos 15 días más para seguir preparándose, sumar a Fernández y Marín y además con la posibilidad de sumar a Richard Granberry.