El Servicio Sacerdotal de Urgencia de Mar del Plata inauguró su nueva sede el pasado fin de semana con una misa presidida por el presbítero Mario Fernández, actual párroco de Nuestra Señora del Huerto. El encuentro se realizó en el nuevo espacio ubicado en Juan B. Justo 5104, y contó con la participación de miembros del Servicio y de la comunidad, quienes luego compartieron la bendición del lugar y un ágape fraterno.

Durante la celebración, el padre Fernández expresó que “en este momento de esperanza, que es el adviento, inauguramos una nueva sede para el Servicio Sacerdotal de Urgencia. Aquí, que no solo es un lugar físico, es donde se rezará noche a noche por los enfermos y los que esperan llegar al Señor”.

También recordó que “es Cristo mismo quien viene a visitarnos. No el guardián o el sacerdote. Es Cristo quien va a los hospitales y a las casas. Jesús nos pide que salgamos al encuentro como Él, haciéndose hombre por cada uno de nosotros”.

El Servicio Sacerdotal agradeció profundamente a la comunidad de Nuestra Señora del Huerto, a su párroco y al obispo Ernesto Giobando, por hacer posible la apertura de este espacio destinado a brindar asistencia espiritual en situaciones de urgencia durante el horario nocturno.

Esta institución laica de la Iglesia Católica fue fundada el 15 de agosto de 1974 por el beato cardenal Eduardo Pironio. Su misión es acercar el Sacramento de la Unción de los Enfermos a quienes lo necesiten, en el dolor de la enfermedad o en la proximidad de la muerte. El servicio se presta de forma gratuita, los 365 días del año, entre las 20:00 y las 06:00, y lleva 51 años de guardia ininterrumpida.

