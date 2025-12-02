El Servicio Sacerdotal de Urgencia inauguró nueva sede en Mar del Plata con misa y bendición comunitaria
Está ubicado en Juan B. Justo 5104. La misa estuvo presidida por el presbítero Mario Fernández, actual párroco de Nuestra Señora del Huerto.
Está ubicado en Juan B. Justo 5104. La misa estuvo presidida por el presbítero Mario Fernández, actual párroco de Nuestra Señora del Huerto.
Lo pidió el Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, teniendo en cuenta que en junio vence el contrato con las empresas prestatarias y aún no hay definiciones sobre la posible prórroga que pidió aplicar el Ejecutivo.