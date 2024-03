La Municipalidad de General Pueyrredon informó que se mantiene el alerta naranja para esta tarde y noche en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluido nuestro partido. El primer alerta tuvo lugar el martes por la noche.

Según un parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se ratificó que habrá lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas por ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por tal motivo, el Municipio continua con el Comité de Emergencia (coordinado por el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalves) siguiendo de cerca todas las alternativas de la jornada, al igual que las guardias especiales de las áreas que puedan llegar a estar implicadas en alguna emergencia.

Desde el SMN aclararon que las inclemencias climáticas en el sudeste del territorio provincial tendrán menos intensidad que en el área norte, donde ya se ha determinado un alerta rojo, con tormentas severas y ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

En ese sentido, la Municipalidad recordó los cuidados preventivos ante este tipo de situaciones. Los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).



Para notificar sobre personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse al 147 o por Whatsapp al 2235209122.

Otras recomendaciones:



Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados y no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.



Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle, caso contrario elevar los cuidados.



Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador y frenos).