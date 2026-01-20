La actividad hotelera en Mar del Plata muestra cifras dispares pero con una tendencia moderadamente positiva de cara a la segunda mitad del mes. Así lo señaló el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hernán Szkrohal, al detallar los últimos relevamientos realizados entre los hoteles privados que integran la entidad.

Según explicó, la primera quincena de la temporada registró un nivel de ocupación que osciló entre el 60 y el 65 por ciento, con un promedio ubicado en torno al 62 o 63 por ciento. “Son números concretos, medidos sobre los hoteles privados de la asociación”, aclaró el dirigente.

En cuanto al último fin de semana, Szkrohal indicó que la ocupación fue sensiblemente mayor, ubicándose entre el 75 y el 80 por ciento, aunque con diferencias marcadas según la zona y el tipo de establecimiento. “Hubo hoteles que trabajaron con más ocupación que otros, algo que es habitual”, precisó.

De acuerdo con el relevamiento más reciente, el promedio actual de la segunda quincena se sitúa alrededor del 70 por ciento. No obstante, el titular de la entidad remarcó que estos valores pueden modificarse en función de distintos factores, como el comportamiento de los fines de semana, las condiciones climáticas y la realización de eventos previstos hasta fin de mes.

En ese sentido, Szkrohal fue prudente y sostuvo que todavía es temprano para anticipar cómo cerrará el promedio general de la segunda quincena. “Aventurar hoy un resultado final sería prematuro. Por ahora, estos son los datos objetivos y duros con los que contamos”, concluyó.

