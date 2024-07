El presidente del bloque de Diputados provinciales de la Union Cívica Radical + Cambio Federal Diego Garciarena le exigió al gobernador Kicillof que “se despierte” y no sea “caprichoso” en un claro reclamo apuntado a la posibilidad de no perder las inversiones en el territorio bonaerense.

El legislador marplatense lanzó un pedido formal al mandatario para que “envíe el RIGI bonaerense que prometió en una conferencia de prensa” para poder “tratarlo en la Cámara de Dipiutados’ y, de ese modo, “permitir que lleguen las inversiones”, pensando en la planta de GNL .

Despiertese, Sr. Gobernador, no sea caprichoso. Necesitamos inversiones en nuestra provincia. Y las necesitamos YA. Abro hilo. pic.twitter.com/9kznI6uk0A — Diego R Garciarena (@dgarciarena) July 23, 2024

“Gobernador, más acción y menos acting, despiértese por favor así no nos acuestan. No sea caprichoso”, recalcó Garciarena quien ademas en sus redes sociales cuestionó a Kicillof de “trabajar de candidato y no de Gobernador”, expuso.

El RIGI fue presentado por el gobierno Nacional para fomentar las inversiones, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires no adhirió y, acaso como un acto de rebeldía, dijo que iba a crear el RIGI bonaerense, una herramienta que anunció en conferencia de prensa hace 12 días y aun no fue presentado.