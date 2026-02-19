El esperado universo de Peaky Blinders está de vuelta con un nuevo avance que entusiasma a los fanáticos. En el tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal, se puede ver a Cillian Murphy retomando su papel de Tommy Shelby, quien ahora enfrenta desafíos aún más complejos, incluidos conflictos familiares y antiguos rivales.

La película se sitúa en un período previo a la Segunda Guerra Mundial y promete mantener el tono oscuro y violento que caracterizó a la serie, combinando intrigas criminales con dramas personales de los personajes. Entre los enfrentamientos más sorprendentes del tráiler se destaca la tensión entre Tommy y su propio hijo, interpretado por Barry Keoghan, así como las viejas enemistades que resurgen en la ciudad.

El avance también muestra la famosa estética de la saga: trajes elegantes, sombreros característicos y la atmósfera sombría de Birmingham, acompañada de una banda sonora intensa que refuerza el suspenso. La película apunta a cerrar varias historias de la serie, ofreciendo a los seguidores una continuación directa de los eventos que marcaron la última temporada.

El estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal está previsto para marzo de 2026, generando altas expectativas entre los fanáticos que esperan ver nuevamente a Tommy Shelby y su mundo lleno de intrigas, poder y violencia.

