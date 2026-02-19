El regreso de Tommy Shelby: nuevo tráiler de "Peaky Blinders"
El avance de la película que sigue la legendaria saga criminal muestra a Cillian Murphy retomando su icónico papel mientras enfrenta a su propio hijo y viejos enemigos en una trama ambientada en un mundo cada vez más turbulento antes de la guerra, con estreno previsto en marzo de 2026.
El esperado universo de Peaky Blinders está de vuelta con un nuevo avance que entusiasma a los fanáticos. En el tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal, se puede ver a Cillian Murphy retomando su papel de Tommy Shelby, quien ahora enfrenta desafíos aún más complejos, incluidos conflictos familiares y antiguos rivales.
La película se sitúa en un período previo a la Segunda Guerra Mundial y promete mantener el tono oscuro y violento que caracterizó a la serie, combinando intrigas criminales con dramas personales de los personajes. Entre los enfrentamientos más sorprendentes del tráiler se destaca la tensión entre Tommy y su propio hijo, interpretado por Barry Keoghan, así como las viejas enemistades que resurgen en la ciudad.
El avance también muestra la famosa estética de la saga: trajes elegantes, sombreros característicos y la atmósfera sombría de Birmingham, acompañada de una banda sonora intensa que refuerza el suspenso. La película apunta a cerrar varias historias de la serie, ofreciendo a los seguidores una continuación directa de los eventos que marcaron la última temporada.
El estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal está previsto para marzo de 2026, generando altas expectativas entre los fanáticos que esperan ver nuevamente a Tommy Shelby y su mundo lleno de intrigas, poder y violencia.
