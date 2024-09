El pianista cubano David Virelles se presentará este martes a las 21 en el espacio ECEM, ubicado en La Rioja al 2065, para brindar un concierto de alta calidad musical.

Con un número importante de álbumes editados y aclamados por medios como NPR y The New York Times, y después de haber tocado en el histórico Carnegie Hall este año, el artista desembarca en la ciudad para ser parte del Pre Festival Mar del Plata Jazz 2024.

Este concierto está organizado por el Espacio Colectivo de Experiencias Musicales (ECEM), un proyecto diseñado, creado y sostenido por músicos de la ciudad con el objetivo de fomentar y promover el jazz y la música improvisada en Mar del Plata. Con 14 años de trayectoria, realizaron las doce ediciones del Festival Mar del Plata Jazz y numerosos conciertos.

Virelles es un pianista y compositor cubano. Creció en Santiago de Cuba y se mudó a Toronto en 2001, donde se graduó del Humber College. Trabajó con diversos grupos y como músico sesionista. En 2009 se trasladó a Estados Unidos, donde fusionó la música folclórica cubana con la improvisación de Nueva York. Su discografía incluye álbumes destacados como Continuum (2012), Mbóko, Antenna, Gnosis, Igbó Alákọrin (The Singer's Grove) Vol I & II, Transformación del Arcoiris y NUNA (2022). Ha trabajado con músicos renombrados como Bill Frisell, Paul Motian, Chris Potter, Jane Bunnett, Henry Threadgill, Ravi Coltrane, Andrew Cyrille, Reggie Workman, Oliver Lake, Terri Lyne Carrington, Tomasz Stanko, Lage Lund y muchos otros.

También ha lanzado tres proyectos en el sello ECM y su álbum Igbó Alákọrin fue nombrado Mejor Álbum de Latin Jazz por NPR en 2018. Su álbum NUNA fue considerado uno de los mejores del año por The New York Times y NPR en 2022, y ganó el Aaron Copland Fund for Music Award. Además, ha sido galardonado con el Herb Alpert Award in the Arts, la CINTAS Fellowship en Composición Musical y el Oscar Peterson Prize. Es profesor en la Zürcher Hochschule der Künste y ha dado conferencias en varias instituciones internacionales. En mayo de este año debutó en Carnegie Hall con la pieza Oro, acompañado por el percusionista Dafnis Prieto.