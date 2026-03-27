El Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), informó que el dispositivo itinerante Punto Verde funcionará hoy de 09:00 a 12:00 en la Plaza Colón (Tucumán y Colón), con el objetivo de promover la correcta disposición de residuos y su reinserción en la cadena productiva.

Ads

Durante la jornada se podrán descartar desechos electrónicos, aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y recargables, así como también materiales reciclables como plásticos, metales, vidrios, papel y cartón.

La iniciativa apunta a brindar un destino adecuado a materiales que habitualmente no se incluyen en la bolsa verde, como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), entre ellos teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos, además de aceite vegetal usado y pilas.

Ads

Puede interesarte

En el marco de la campaña de separación de residuos, los materiales recuperados serán gestionados por cooperativas de reciclaje, contribuyendo al desarrollo de la economía circular y a la reducción del impacto ambiental.

El Punto Verde forma parte de una política de articulación con empresas de triple impacto orientadas al cuidado del ambiente, dentro de la estrategia de gestión integral de residuos del municipio.

Ads

En este sentido, el EMSUR mantiene acuerdos de colaboración y fomento educativo con las firmas Desechos Tecnológicos, AQV Ambiental y Transervice, especializadas en la valorización de residuos electrónicos, la recuperación de aceite vegetal usado y el tratamiento de pilas, respectivamente.