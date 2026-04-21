El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizará este jueves de 09:00 a 12:00 una jornada del Punto Verde Móvil en Plaza España (Libertad entre La Rioja y Catamarca), donde los vecinos podrán reciclar residuos y retirar árboles del programa Adoptá un árbol.

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El dispositivo itinerante tiene como objetivo darles una segunda vida a materiales que no se descartan en la bolsa verde, recorriendo plazas, parques y distintos espacios públicos del distrito. En esta oportunidad, se sumará además la entrega de ejemplares de vereda para quienes se hayan inscripto previamente en el programa municipal.

Quienes aún no se hayan registrado pueden hacerlo a través del formulario online habilitado por el Municipio.

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Durante la jornada, los vecinos podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y recargables, y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el objetivo de reincorporarlos a la cadena productiva. También se recepcionarán plásticos, metales, vidrios, papel y cartón.

Como incentivo, quienes participen recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

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Desde la organización recordaron que el Punto Verde no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

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La iniciativa se enmarca en la promoción de acciones para el cuidado del ambiente junto a empresas de triple impacto, que intervienen en la revalorización de los residuos: Transervice en el tratamiento de pilas, AQV Ambiental en el procesamiento de aceite vegetal usado y Desechos Tecnológicos en la reparación y reutilización de equipos electrónicos.

En el caso de los lentes, se articulan acciones con la ONG Amigos Solidarios por la Salud para su recuperación y entrega.