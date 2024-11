El Punto Verde Móvil estará presente este lunes, de 10 a 14, en el Polideportivo Islas Malvinas, en el playón ubicado en Juan B. Justo y España. Allí se recepcionarán ecobotellas, aceite vegetal usado, desechos tecnológicos y neumáticos fuera de uso, materiales que habitualmente no se arrojan en la bolsa verde y pueden alcanzar de esta manera un destino sustentable.



Hasta el momento, al Punto Verde Móvil se acercaron más de 12.600 kilos de residuos eléctricos o electrónicos, más de 3000 ecobotellas, 1305 litros de aceite usado, 144 neumáticos, 203 kilos de tapitas plásticas, 417 kilos de otros plásticos, 383 kilos de cartón, 852 kilos de papel, 775 kilos de vidrio y 90 kilos de metales.



Mientras que este viernes el dispositivo estará en el Parque San Martín; el 6 de diciembre en la Estación Ferroautomotora, en San Juan y Luro; el 13 de diciembre en la Plaza José Manuel Estrada, en Juana Gorriti y Joaquín Acevedo; el 20 de diciembre en la Plaza José Gervasio Artigas, en Vernet y Lebensohn; y el 27 de diciembre en la plaza seca de Tucumán y Laprida.



“Según lo que vemos cada viernes en el Punto Verde y conforme va avanzando la recolección diferenciada en los barrios, son cada vez más los vecinos que se adhieren a separar todo tipo de residuos en sus casas”, sostuvo Santiago Bonifatti, titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), a cargo de la propuesta.



En ese sentido coincidió Matías Cosso, coordinador de la Unidad de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, quien expresó: "Desde que comenzamos este nuevo formato en el que vamos recorriendo diferentes espacios, mayoritariamente plazas, hemos recibido muy buena respuestas en general. Punto a punto vamos midiendo cantidades recuperadas y eso nos permite trazar distintas estrategias. Estamos muy conformes con la participación y lo valorado que es este dispositivo por nuestra comunidad, lo que nos lleva siempre a ponernos creativos y pensar qué más podemos sumar”.



Puede interesarte

Por otra parte, Bonifatti recordó: “Especialmente en esta época en que empieza a subir la temperatura, es importante descartar los neumáticos que ya no usemos para evitar que se conviertan en posibles focos de criadero del mosquito del dengue. Hace poco incluímos a este tipo de residuos dentro de los materiales que se reciben en los Puntos Verdes”, expresó. A cambio de esta acción, se entrega un plantín producido en el vivero municipal para continuar, de forma simbólica, con el ciclo vital.



Junto con los puntos fijos que se encuentran en el Palacio Municipal y en el Museo Lorenzo Scaglia, los puntos verdes móviles complementan el trabajo de recuperación que lleva adelante el Municipio a través de la recolección diferenciada y los puntos sustentables, ubicados en barrios periféricos de la ciudad, que permite ahorrar recursos de la naturaleza, extiende la vida útil del relleno sanitario y mejora las condiciones laborales de los recuperadores urbanos.



A través del dispositivo Punto Verde, además de trabajar en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, se apunta a modificar hábitos de consumo de la ciudadanía, al igual que a lograr una gestión de residuos eficiente que implique minimizar su generación y reducir la cantidad de residuos que llegan a entierro.

Puede interesarte

De acuerdo a datos relevados por la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR, lo que ingresa como neumáticos representa apenas el 0,6% de residuos que entran al relleno sanitario por mes. “Esto significa que hay una gran cantidad de este tipo de desechos en nuestra ciudad que no están siendo dispuestos de forma adecuada, con los riesgos que esto conlleva para la salud y el ambiente”, indicó el titular del organismo municipal.



Los NFU -neumáticos fuera de uso- son residuos que, en principio, no son peligrosos porque son inertes y no tóxicos, pero no son biodegradables y, debido a su composición y estabilidad química, se estima que después de su vida útil, tardan unos 600 años en degradarse. Su composición aproximada es de 72% caucho, 25% acero y el restante 3% de fibras. Los neumáticos han sido diseñados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas duras -son resistentes al ozono, la luz y las bacterias-, lo que los hace prácticamente indestructibles por el paso del tiempo.



Su eliminación de manera inapropiada o su producción en grandes cantidades puede contaminar gravemente el ambiente u ocasionar problemas a la hora de eliminarlos.