El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata completó la primera etapa de la obra de ampliación de puntos de conexión eléctrica en la dársena de cabotaje del puerto de Mar del Plata, con el objetivo de mejorar la oferta y la calidad del servicio para los buques que operan en ese sector.

La inversión forma parte del plan integral de mejoras que impulsa el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y, en esta instancia inicial, alcanzó al frente de amarre del Espigón N°1.

Desde el Consorcio se indicó que se está incrementando la capacidad de acceso a la energía eléctrica para atender un mayor ritmo de operatoria de embarcaciones, además con la decisión de ponerles a disposición más bocas de conexión y una mejor calidad de servicio mientras permanecen en esta terminal.

Las tareas realizadas incluyeron la construcción de dos nuevas cámaras con cuatro tomas y la incorporación de una toma adicional en cada una de las ocho cámaras de abastecimiento eléctrico ya existentes en la dársena de cabotaje.

Estas mejoras se suman a un conjunto de obras desarrolladas en los últimos años para acompañar el crecimiento de la actividad en los muelles y responder a la mayor demanda operativa de las embarcaciones.

La etapa inicial tendrá continuidad en el corto plazo con nuevas inversiones en la Sección 11ª del Espigón N°2, donde se prevé la construcción de un pilar de energía y dos cámaras con un total de cuatro tomas para provisión eléctrica.

El plan se completará con trabajos en el Espigón N°3, donde se incrementarán los puntos de conexión mediante la construcción de dos cámaras con cuatro tomas, que se ubicarán entre las secciones 12ª y 13ª de la dársena de cabotaje.