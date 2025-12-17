El Paris Saint-Germain se consagró campeón del mundo hoy al conquistar la Copa Intercontinental, tras imponerse por 2-1 en la definición por penales frente a Flamengo luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, en la final del certamen internacional, bajo la conducción de su entrenador Luis Enrique.

La consagración llegó después de una temporada que, un año atrás, pocos imaginaban. Si bien Luis Enrique ya había demostrado su jerarquía como director técnico, los antecedentes del club parisino alimentaban el escepticismo sobre la posibilidad de un ciclo plenamente ganador. Sin embargo, el equipo superó todas las expectativas.

El camino hacia este logro tuvo como punto culminante el título de la Champions League, donde el PSG se impuso con autoridad por 5-0 ante el Inter en la final. Con ese trofeo en sus vitrinas, la Copa Intercontinental aparecía como el último desafío pendiente, objetivo que finalmente fue alcanzado en un partido parejo y disputado frente al Flamengo dirigido por Filipe Luis.

Más allá del valor deportivo del título, la conquista tuvo un significado histórico. Con esta coronación, el PSG alcanzó el denominado “sextete”, es decir, la obtención de seis títulos en un mismo año calendario, una marca que hasta ahora solo habían logrado dos equipos en la historia del fútbol.

Hasta este logro del conjunto parisino, el sextete había sido patrimonio exclusivo del Barcelona de 2009, dirigido por Guardiola, y del Bayern Múnich de 2020, comandado por Hansi Flick. El PSG se sumó ahora a ese grupo de elite tras ganar la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones, la Champions League, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental.

El balance pudo haber sido incluso más amplio. De no haber caído ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025, el equipo francés habría alcanzado un inédito septete, aunque también es cierto que ni Barcelona ni Bayern tuvieron en su momento la posibilidad de disputar ese certamen en el formato actual.

La consagración también reforzó el impacto del ciclo de Luis Enrique en el club. Desde su llegada a Francia en 2023, el entrenador español ganó nueve de los once torneos que disputó. Las únicas eliminaciones fueron en el mencionado Mundial de Clubes y en la Champions League 2024, donde el PSG quedó fuera en semifinales.

Fuente: con información de Ole