Este sábado a las 19:00 en el Auditorio del Museo MAR (López de Gómara y la costa) se presentará con entrada gratuita el proyecto ALGOL, un trío electroacústico integrado por los músicos y compositores Christian Lillinger (Alemania), Elias Stemeseder (Austria) y Camilo Ángeles (Perú). La actividad cuenta con el apoyo de la Embajada de Austria y el ECEM.

El proyecto se inició en 2024 con una gira colaborativa y sesiones de grabación en Ciudad de México y Guadalajara, que luego se extendieron a presentaciones en Berlín y Viena. Concebido como un sistema abierto para la construcción sonora en tiempo real, ALGOL se sitúa en la intersección de la síntesis electroacústica, técnicas de interpretación extendidas, virtuosismo instrumental y prácticas de escucha profunda.

La propuesta utiliza métodos de composición de diversas procedencias geográficas y temporales, que al sintetizarse generan un lenguaje sonoro radicalmente moderno, libre de moldes pero rico en referencias. El trío busca manifestar corrientes contemporáneas en la producción sonora, tanto acústica como electrónica, en estudio y en concierto.

El trabajo de ALGOL aborda la materialidad del sonido, considerando el gesto acústico, los procesamientos electrónicos y la difusión espacial como componentes equivalentes en un discurso musical en constante evolución. En lugar de ajustarse a límites idiomáticos, el grupo prioriza la hibridación de lenguajes estéticos.

Cada integrante aporta una tradición distinta: Stemeseder y Lillinger son reconocidos por sus estrategias compositivas innovadoras y su complejo vocabulario rítmico; mientras que Angeles se destaca por la deconstrucción radical de la flauta, empleando microtonalidad, hiperamplificación y matices espectrales.

Lo que emerge es una gramática colaborativa que desafía las jerarquías convencionales de la música como forma de arte. A través de texturas densas, estructuras volátiles y momentos de frágil transparencia, ALGOL explora la música como un espacio de indagación sensorial e inestable. El álbum debut del trío se lanzará en 2025 a través de Buh Records, sello peruano especializado en música experimental y de vanguardia.