Por Alejandro Maldonado Casamajor para Atletismo 360

Ads

Este fin de semana, bajo un clima desapacible, producto del fenómeno climático denominado “Santa Rosa”, se disputó en el mítico estadio atlético “Justo Ernesto Román” de la ciudad de Mar del Plata, la edición N° 45 del Campeonato Provincial U20, en el que se establecieron tres nuevos primados del certamen en la rama femenina.

El primero en claudicar se dio en la tarde del sábado donde, uno de los jóvenes talentos que tiene no solo la provincia de Buenos Aires, sino también el país en una de las pruebas de campo como lo es el Lanzamiento de Jabalina, mostro sus credenciales que le permitieron por caso semanas atrás ser cuarta en los II Juegos Panamericanos Juniors disputados en Asunción, Paraguay, hablamos de la oriunda de Tordillo, Milagros Rosas, quien en esta oportunidad envió el implemento de 600 gramos a 46 metros 44 centímetros para alzarse con la corona provincial.

Ads

Además, este registro le permite borrar de la tabla de récords de campeonatos los 45.84 metros que desde hace más de una década ostentaba la marplatense Luciana Sánchez. Sus escoltas fueron Rebeca Pacheco (Luján) y Brisa Graceano (Lincoln).

Otro de los primados que sucumbió también vino desde el campo, cuando la navarrense Aldana González lograba imponerse en el Lanzamiento de Martillo con una marca de 46.70 metros, que mejoraban en poco menos de dos metros los 44.79m que la tandilense Emilia Redolatti había establecido en este mismo estadio en la edición de 2023. Detrás de ella se ubicaron Marianela Álvarez (Daireaux) y Florencia Sequeira (Azul).

Ads

Y el restante, llegó desde la pista de la mano de otra promesa nacional en pruebas de medio fondo y fondo, que ya sabe lo que es subirse a los más alto del podio en competencias internacionales, como han sido el Campeonato Sudamericano U18 de diciembre pasado en San Luis o más recientemente el Iberoamericano U18 celebrado en Asunción, Paraguay, se trata de la representante de Gral. Alvarado, Irene Saray Pernía, quien en esta oportunidad conquistó tres medallas de oro al quedarse con los 800, 1500 y 3000 metros planos.

En los dos giros a la pista, celebrados en la mañana de este domingo, la pupila de Marcelo Michia, se impuso con autoridad al parar los relojes en 2:16.43, bajando en 1/100 la plusmarca de campeonato que desde hace 22 años poseía Emilia Galante con 2:16.44.

Sus más cercanas seguidoras fueron Brisa Flores (Trenque Lauquen) con 2:22.56 y la marplatense Brisa Rodríguez Medina con 2:26.99.

Ads

Su cosecha dorada, había arrancado en la tarde del sábado cuando de manera inapelable se había adueñado de los 1500 metros, al cruzar la meta en 4:43.13, siendo la única en bajar la barrera de los 5 minutos, ya que sus escoltas las marplatenses Helena Romero Aumassanne y Rodríguez Medina, lo hicieron en 5:02.33 y 5:06.87, respectivamente.

Y completó su triplete al imponerse en los 3000 metros planos, donde en una carrera más técnica, administró sus energías, despegándose del pelotón al entrar a la última vuelta para completar el recorrido en 10:54.19, superando a Romero Aumassanne (10:59.28) y a la también marplatense Carolina Lussoro (11:19.48).

El olavarriense Iñaqui Arguindegui fue otro de los puntos altos al cosechar tres preseas de oro, de las cuales dos fueron en soledad y otra como miembro del relevo 4x400m de los varones y un bronce con el equipo de la posta 4x100m de los varones.

En lo que hace a las medallas doradas, cabe decir que logro el doblete en prueba individual al hacerse de los triunfos en los 200 metros donde paró los relojes en 22.89 (v.-0.2) y en los 400m planos con 50.06.

Mientras que, junto a David Clar, Emiliano Díaz Henderson y Agustín Bustos Antista se impusieron en un final ajustado sobre la cuarteta de Gral. Rodríguez en el Relevo 4x400m al cruzar la meta en 3:39.34 contra los 3:40.37 de sus escoltas.

Puede interesarte

Completando su participación con el tercer puesto en el Relevo 4×100 donde junto a Leandro Álvarez Pérez, Bustos Antista y Díaz Henderson completaron el recorrido en 45.64, escoltando los equipos de la Agrupación Decatlón, oro con 45.19 y al de Mar del Plata, segundos, con 45.55.

Magalí Purita de Lincoln sumó dos doradas también al vencer en los 5000m y en los 3000m con obstáculos.

Mientras que, la pergaminense Morena Pugin, cosechó dos preseas de oro, una de manera individual con su victoria en el Salto en Largo con 5.07m y la restante como miembro del Relevo 4x100m de las mujeres junto a Sheila Paz, Morena Langoni y Sara Favre, quienes se impusieron con 50.84, doblegando a los equipos de Mar del Plata y Olavarría.