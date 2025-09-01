Cinco récords en el cierre del Provincial U20

En la mañana del domingo 27 de marzo el estadio atlético “Justo Ernesto Román” de la ciudad de Mar del Plata, fue el epicentro de la jornada final del Campeonato Provincial U20, que tuvo en lo más alto a los lanzadores Tomás Olivera, Juan Manuel Arrieguez, Lautaro Vouilloz y la fondista balcarceña S