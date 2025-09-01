El Provincial U20, en medio de la lluvia, dejó tres récords de campeonato
Este fin de semana se disputó en Mar del Plata el Campeonato Provincial Sub-20 que contó con tres récords de campeonato a lo largo de la competencia.
Este fin de semana se disputó en Mar del Plata el Campeonato Provincial Sub-20 que contó con tres récords de campeonato a lo largo de la competencia.
En la mañana del domingo 27 de marzo el estadio atlético “Justo Ernesto Román” de la ciudad de Mar del Plata, fue el epicentro de la jornada final del Campeonato Provincial U20, que tuvo en lo más alto a los lanzadores Tomás Olivera, Juan Manuel Arrieguez, Lautaro Vouilloz y la fondista balcarceña S
Este sábado 26 de marzo se disputó la primera de las dos jornadas de un nuevo Campeonato Provincial U20 en las instalaciones del estadio atlético “Justo Ernesto Román”, donde sobresalieron los desempeños de la balcarceña Shalom Lescano, el juninense Uriel Muñoz, la marpatense Joaquina Dura, el tordi