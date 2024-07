“Dibu” Martínez se inició en el Club Atlético San Isidro de Mar del Plata cuando tenía 10 años de la mano de Jorge Peta y Cacho Gonzalo. Y hoy, ya con el bicampeonato de la Copa América y la Copa del Mundo, su primer entrenador se emocionó al recordar una anécdota del arquero de Aston Villa.

“Me acuerdo de que entrenábamos en una plaza, que no teníamos arco. No fallaba en ningún entrenamiento. Hoy lo veo y digo ‘Mirá a dónde llegó este´, no se puede creer”, contó entre lágrimas Peta. Y agregó: “Para mí todavía no tocó el techo porque cada partido que ataja, cada vez lo hace mejor. Lo quiero mucho”.

Además, Jorge Peta contó por qué le dicen “Dibu” al arquero del combinado nacional. “Para mí siempre va a hacer Emi. El apodo de ´Dibu´ se lo pone un amigo de él en la pensión de Independiente porque era parecido al personaje de un programa de televisión que se llamaba ‘Mi familia es un dibujo’”, explicó.

Y seguido a ello, relató cómo fue el día que el arquero se fue a probar a Independiente: “Primero fue a River y luego a Boca, y no quedó. Al mejor cazador se le escapa la liebre. Nosotros lo llevamos con Roberto Gonzalo: Pepé Santoro le vio las cualidades y se quedó (en el club de Avellaneda)”.

La anécdota oculta del Dibu Martínez en el club de sus orígenes

Asimismo, su ex entrenador habló sobre el fuerte temperamento del marplatense y recordó que, al llevar a un chico a probarse a Buenos Aires, siempre tenían que prepararlo para la posibilidad de no ser seleccionado. Pero con el actual arquero del Aston Villa no era así: “Me decía que en algún club iba a quedar. Era de mente muy fuerte”, sostuvo.

Peta también reveló que en los entrenamientos Martínez se aburría en el arco, así que le hacían patear tiros libres y penales, como adelantó hace una semana este medio en una entrevista con su padre, Beto Martínez. “Un día llegamos a una final contra Kimberley que se jugaba en Independiente de Mar del Plata. Pateó primero y reventó la pelota en el travesaño, pero después nos salvó porque atajó tres penales”, expresó.

En ese partido, el árbitro tuvo que revisar la fecha de nacimiento del arquero porque por el carácter que mostraba no le creían la edad que tenía. “No le podés ganar con nada”, cerró el primer técnico del bicampeón de América.