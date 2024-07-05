mejor arquero

El enorme gesto de "SanDibu" tras ser héroe argentino en Houston
Tras atajar dos penales y ser la figura en el NRG Stadium, el arquero argentino dijo que "la gente me llena" y consoló a Domínguez.
Tras atajar dos penales y ser la figura en el NRG Stadium, el arquero argentino dijo que "la gente me llena" y consoló a Domínguez.
Se impuso sobre Gianluigi Donnarumma, Ederson, Andriy Lunin, Mike Maignan, David Raya y Unai Simón.
El Premio Yashin 2024 se lo entregó su compañero de Selección Argentina y estrella de Inter, Lautaro Martínez.
La iniciativa fue presentada por el concejal radical Ricardo Liceaga Viñas con el objetivo de reconocer la labor deportiva del arquero titular de la selección argentina.
Más allá de las intenciones del marplatense, Aston Villa no dio el brazo a torcer y el arquero no podrá disputar el torneo que se llevará a cabo entre el 24 de julio y 9 de agosto.